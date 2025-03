FC Bayern nennt Grund für Pavlovic-Ausfall

IMAGO/Revierfoto

Aleksandar Pavlovic fehlt dem FC Bayern fürs Erste

Der FC Bayern muss länger ohne Mittelfeld-Mann Aleksandar Pavlovic auskommen. Wie die Münchner mitteilten, hat sich der Nationalspieler einen "hartnäckigen Infekt" eingefangen, der ihn "bis auf Weiteres" außer Gefecht setzt.

Heißt: Pavlovic wird dem FC Bayern nicht nur im Bundesliga-Spiel gegen den VfL Bochum am Samstag (15:30 Uhr, live im sport.de-Ticker) fehlen, er fällt auch für das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale bei Bayer Leverkusen aus.

Schon beim 3:0-Sieg der Kompany-Elf im Hinspiel gegen die Leverkusener hatte der 20-Jährige gefehlt.

Zuvor hatte Trainer Vincent Kompany berichtet, Pavlovic sei "noch nicht zurück im Moment". Auf die Nachfrage, was genau dem defensiven Mittelfeldmann fehle, antwortete er: "Ich möchte nicht alles Medizinische in der Öffentlichkeit besprechen."

Pavlovic sei "ein bisschen krank" gewesen, "die genauen Details müssen die Doktoren kommunizieren und Pavlo selber", ergänzte Kompany.

Nationalmannschaft: Pavlovic fehlt wohl auch Nagelsmann

Pavlovics Erkrankung ist auch eine bittere Pille für Bundestrainer Julian Nagelsmann. Er nominiert kommende Woche sein Aufgebot für die Nations-League-Duelle gegen Italien am 20. März in Mailand und am 23. März in Dortmund (LIVE bei RTL).

Selbst wenn Pavlovic seinen hartnäckigen Infekt rasch überwindet, dürfte ihm für die beiden Spiele gegen die Azzurri die Fitness fehlen.

Auch Bayerns Nummer 1, Manuel Neuer, wird dem Rekordmeister wohl erst nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung stehen. "Ich schätze, dass er sich bis zur Länderspielpause die Zeit nehmen muss, um sich zu erholen. Es kann ein bisschen schneller gehen, aber auch länger dauern", sagte Kompany bei der PK vor dem Bochum-Spiel.

Neuer hatte sich beim Sieg über Leverkusen beim Jubeln einen Muskelfaserriss in der Wader zugezogen. Für ihn steht nun Youngster Jonas Urbig im Tor der Bayern.