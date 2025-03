FC Bayern und Coman wollen nicht mehr

IMAGO/Michael Nibel

Kingsley Coman könnte den FC Bayern im Sommer verlassen

Joshua Kimmich bleibt dem FC Bayern nach langem Hin und Her offenbar erhalten und dürfte im Gehalts-Ranking der Münchner weiterhin einen Spitzenplatz einnehmen. In seinem Streben, die Lohnkosten zu senken, könnte Sportvorstand Max Eberl aber bei einem anderen Großverdiener Erfolg haben: Kingsley Coman.

Wie "Sky" berichtet, planen sowohl die Münchner als auch Offensivmann Kingsley Coman mit einem Wechsel im Sommer. Und das auch, weil der Rekordmeister sein Gehaltsvolumen unbedingt reduzieren möchte. Sollte für den Publikumsliebling ein passendes Angebot in München eingehen, "werden ihm die Bayern keineswegs Steine in den Weg legen", so "Sky".

Der Franzose soll beim FC Bayern 17 bis 18 Millionen Euro im Jahr verdienen. Coman galt schon vor der Saison als heißer Verkaufskandidat, ein Wechsel nach Saudi-Arabien schien kurzzeitig zum Greifen nah.

Auch jetzt ist laut "Sky" ein Transfer in die Saudi Pro League das "priorisierte Ziel". Coman wolle zu einem der vier Top-Klubs aus der saudischen Liga wechseln, etwa zu Al Nassr oder Al Hilal. Auch der FC Liverpool habe sich nach dem 58-maligen französischen Nationalspieler erkundigt, so der Pay-TV-Sender - mehr aber nicht.

Comans Vertrag an der Säbener Straße läuft eigentlich noch bis 2027. Der 28-Jährige spielt schon seit zehn Jahren für den FC Bayern, kam 2015 von Juventus Turin in die bayerische Landeshauptstadt.

Coman feierte mit dem FC Bayern große Erfolge

Mit den Bayern gewann Coman achtmal die deutsche Meisterschaft und dreimal den DFB-Pokal. Außerdem schoss er die Münchner 2020 im Finale gegen Paris Saint-Germain zum Champions-League-Triumph und gewann mit der Mannschaft des damaligen Trainers Hansi Flick die Klub-Weltmeisterschaft.

In der laufenden Saison schoss Coman in 33 Pflichtspielen sechs Tore. Insgesamt bestritt er für die Bayern 327 Pflichtspiele, 221 davon machte der Flügelspieler in der Bundesliga, wo sein Torkonto bei 45 steht.