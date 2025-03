Wollitz "brennt" weiter für Energie Cottbus

IMAGO/osnapix / Titgemeyer

"Pelé" Wollitz bleibt Energie Cottbus erhalten

Fußball-Drittligist Energie Cottbus hat den Vertrag mit seinem Erfolgstrainer Claus-Dieter Wollitz über den Sommer hinaus verlängert. Das teilte der Aufstiegsaspirant am Freitag mit.

Wollitz, der auch als Sportlicher Leiter der Lausitzer fungiert, ist seit 2021 im Amt. Der 59-Jährige hatte den Klub bereits von 2009 bis 2011 und von 2016 bis 2019 trainiert.

"Ich brenne für diesen Job, ich brenne für unseren Klub, und deswegen werden wir auch in der kommenden Saison als geschlossene Einheit weitermachen", sagte Wollitz. Der Aufsteiger steht in der 3. Liga überraschend auf dem zweiten Tabellenplatz.

Im Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken am Samstag (14.00 Uhr/MagentaTV) wird Wollitz zum 400. in einem Pflichtspiel als Energie-Cheftrainer an der Seitenlinie stehen.