Losilla will Bayern trotz Underdog-Rolle ärgern

Anthony Losilla will auch Bayern ärgern

Kapitän Anthony Losilla und Fußball-Bundesligist VfL Bochum wollen sich gegen den FC Bayern nicht verstecken.

"Dass wir auch großen Mannschaften Probleme bereiten können", habe der VfL in dieser Saison schon gegen Dortmund (2:0), Leipzig (3:3) und Leverkusen (1:1) gezeigt, sagte der 38-Jährige im Interview der Mediengruppe Münchner Merkur/tz. Auch wenn ein Sieg in der Allianz Arena am Samstag (15:30 Uhr/Sky) gegen die übermächtigen Bayern äußerst schwierig sei, will Losilla zumindest "keine Klatsche kassieren".

Schließlich habe er in neun Spielen auch schon zweimal gegen den FCB gewonnen. Klar ist aber auch: "Wir brauchen eine Top-Leistung, um die Bayern zu ärgern." Das Team von Trainer Dieter Hecking reist mit 17 Punkten (16.) im Gepäck zum Tabellenführer nach München und steckt mitten im Abstiegskampf. Trotz der düsteren Aussichten dürften die Bochumer Anhänger für gute Stimmung in München sorgen, schließlich verbinden die beiden Fanlager eine Freundschaft. Für Losilla etwas Besonderes.

Zu Beginn des Jahres sei er bei einer Geburtstagsfeier der Ultras gewesen und habe dort einige Bayern-Fans kennengelernt. "Ich fand es auch richtig cool, dass sie diesen weiten Weg von München nach Bochum extra auf sich genommen haben. Das zeigt, welch tolles Verhältnis zwischen den beiden Vereinen herrscht – so etwas gibt es nicht oft im Profifußball", sagte Losilla.