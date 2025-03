Wildes Gerücht um Neymar und den FC Bayern

IMAGO/REBECA SCHUMACKER

Neymar soll einen Wechsel zum FC Bayern als Option ansehen

Nach eineinhalb ernüchternden Jahren in Saudi-Arabien kehrte Neymar im Januar 2025 wieder zu seinen Wurzeln zurück und heuerte bei seinem Jugendklub FC Santos an. In Brasilien hat der teuerste Fußballer aller Zeiten einen Teil seiner einstigen Klasse wiedergefunden, der nächste Schritt soll nun die Rückkehr nach Europa sein. Wunschklub ist angeblich der FC Barcelona - doch auch der FC Bayern soll eine Option sein.

Neymar soll nach der bereits erfolgten Rückkehr zum brasilianischen Klub FC Santos nun auch ein Comeback im Trikot des FC Barcelona anstreben. Das berichtet das spanische Portal "fichajes.net".

Demnach will Neymar "unbedingt" noch einmal in Katalonien aufschlagen. Für Barca spielte der Offensiv-Star, der unlängst ins Aufgebot der brasilianischen Nationalmannschaft zurückkehrte, bereits von 2013 bis 2017, ehe sein viel beachteter 222-Millionen-Euro-Wechsel zu Paris Saint-Germain die vermeintliche Traumehe beendete und nachhaltig einen Keil zwischen Klub und Spieler trieb.

Aus diesem Grund darf auch infrage gestellt werden, dass die Blaugrana überhaupt in Betracht ziehen, dem 33-Jährigen noch einmal eine Chance zu geben. Diesen Umstand klammert auch "fichajes.net" nicht aus, der Bericht der Spanier zaubert daher einen weiteren möglichen Zug Neymars aus dem Hut: einen Wechsel zum FC Bayern.

FC Bayern als "Plan B"

Ein Engagement beim deutschen Rekordmeister wird als "Plan B" bezeichnet, Starberater Pini Zahavi soll Neymar sogar schon in München ins Gespräch gebracht haben.

Das Portal gibt dem Szenario sogar durchaus Chancen. Mit seiner Erfahrung und seinem Talent könnte Neymar gut zur Offensive des FC Bayern um Jamal Musiala, Michael Olise und Harry Kane passen, heißt es. Ausschlaggebend werde allerdings sein, wie sich Neymar in den kommenden Monaten in Brasilien schlägt. In neun Partien schoss er bislang drei Treffer und bereitete drei weitere vor.

Allerdings muss man nicht zu sehr in die Materie eintauchen, um zu erkennen, dass das Gerücht auf tönernen Füßen steht: Mit seinem Alter passt Neymar eigentlich nicht ins Beuteschema der Münchner. Zudem darf bezweifelt werden, dass sich der eher extrovertierte Neymar damit zufriedengeben wird, nicht die Hauptrolle zu spielen. Bei den Bayern sind in der Offensive aber alle Augen auf Musiala und Kane gerichtet.