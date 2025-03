Schalke-Talent Bulut spricht mit Topklub

IMAGO/Ralf Brueck

Verlässt Taylan Bulut den FC Schalke 04?

Dem Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 droht trotz Vertragsverlängerung ein Abgang von Taylan Bulut. Das Top-Talent hat offenbar das Interesse eines Klubs aus dem Red-Bull-Kosmos geweckt.

Wie der TV-Sender "Sky" berichtet, streckt RB Salzburg die Fühler nach Taylan Bulut aus. Demnach war der 19-Jährige bereits in Österreich und hat Gespräche mit Verantwortlichen des Klubs geführt.

Eine Schlüsselrolle in einem möglichen Deal könnte Rouven Schröder einnehmen. Der 49-Jährige arbeitete von 2021 bis 2022 als Sportdirektor beim FC Schalke 04. Seit rund drei Monaten ist er nun Geschäftsführer Sport bei RB Salzburg.

Erst im Februar hatte Bulut seinen Vertrag bei den Königsblauen langfristig bis 2029 verlängert. Dabei soll eine Ausstiegsklausel verankert worden sein, die es dem Youngster erlaubt, Schalke bereits im kommenden Sommer zu verlassen.

Ein Abschied sei gegen eine Zahlung von rund acht Millionen Euro möglich. Sollte ein Klub Interesse zeigen, der in der Champions League startet, würde die Summe wohl höher ausfallen.

Laut "Bild" muss diese Option bis zum 15. Mai aktiviert werden. Dass dies passiert, sei demnach "sehr wahrscheinlich".

Bulut lässt Zukunft beim FC Schalke 04 offen

Bulut selbst hatte seine Zukunft zuletzt offen gelassen. "Ich habe jetzt meinen Vertrag verlängert und man muss jetzt Schritt für Schritt schauen. Ich weiß ja nicht, was in der Zukunft passiert", sagte der Juniorennationalspieler im Gespräch mit Medienvertretern am Rande eines Trainings und ergänzte: "Ich mache nur Schritt für Schritt, gucke nur von Spiel zu Spiel."

Ob er den Fans der Knappen versprechen könne, auch nächstes Jahr das S04-Trikot zu tragen, ließ er offen: "Das weiß ich noch nicht. Alles Schritt für Schritt. Ich will das Beste aus mir, das Beste aus der Mannschaft rausholen. Und dann schauen wir weiter."