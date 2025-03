Topklubs jagen Defensiv-Talent - FC Bayern mittendrin?

IMAGO/Yagiz Gurtug

Yusuf Akcicek soll auch beim FC Bayern auf dem Zettel stehen

Yusuf Akcicek zählt zu den Senkrechtstartern des türkischen Fußballs. Im Jahr 2025 mauserte sich der 19-jährige Innenverteidiger bei Fenerbahce zu einer echten Alternative in der Defensive. Allein seit dem Jahreswechsel stehen zwölf Partien zu Buche. Eine Entwicklung, die zahlreiche Topklubs auf den Plan gerufen haben soll - darunter angeblich auch der FC Bayern.

Der türkische U19-Nationalspieler Yusuf Akcicek vom Istanbuler Spitzenklub Fenerbahce könnte im Sommer 2025 einen wahren Bieterkrieg hervorrufen. Das legen Informationen nah, die das Portal "CaughtOffside" erfahren haben will.

Demnach buhlen Manchester United, der FC Arsenal sowie Brighton & Hove Albion und Tottenham Hotspur aus der englischen Premier League ebenso um den Youngster wie Ajax Amsterdam, Atlético Madrid und die SSC Neapel. Damit aber nicht genug: Auch in der deutschen Fußball-Bundesliga soll Akcicek Bewunderer haben. Konkret werden der FC Bayern und Bayer Leverkusen angeführt.

Heißestes Eisen im Poker um Akcicek soll allerdings ManUnited sein. Die Red Devils sollen nach eindringlicher Betrachtung begeistert vom Talent sein, das Interesse soll immer weiter wachsen.

Diese Ablöse müssten der FC Bayern und Co. angeblich zahlen

Finanziell wäre ein Deal wohl für das Gros der genannten Klubs keine allzu große Herausforderung. "CaughtOffside" zufolge werden etwa 20 Millionen Euro fällig, um Fenerbahce davon zu überzeugen, Akcicek ziehen zu lassen. Der Vertrag des Linksfußes endet im Sommer 2028.

Dass Akcicek tatsächlich über das Talent verfügen könnte, in einer Top-5-Liga Fuß zu fassen, legen Worte nah, die Fenerbahce-Coach José Mourinho wählte. "Ich habe gesagt, er hat viel Potenzial. Ich habe gesagt, er würde die Antwort auf dem Feld geben, wenn er eines Tages spielt. Aber ich muss sehr vorsichtig mit ihm sein. In diesem Fußballland ziehen die Leute Spieler genauso runter wie sie sie hochziehen. Er ist ein sehr talentierter Spieler. Er ist auch sehr gut mit dem Ball und hat eine gute Kontrolle in der Luft. Wir müssen ihn auf dem Boden halten."