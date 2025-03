St. Pauli verpasst Statement-Sieg im Abstiegskampf

IMAGO/Darius Simka

Remis zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC St. Pauli

Der FC St. Pauli hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einen Statement-Sieg verpasst. Beim Europapokalanwärter VfL Wolfsburg kam der Aufsteiger trotz einer Führung am Samstag nur zu einem 1:1 (1:0). Im Rennen um den Klassenerhalt könnten die beiden verspielten Zähler die Hamburger noch teuer zu stehen kommen.

Siebe Van der Heyden (38.) traf für den Underdog aus Hamburg, der die vergangenen sechs Ligaspiele nicht gewonnen hat. Mohamed Amoura (70./Foulelfmeter) war für Wolfsburg erfolgreich. Mit 22 Punkten steht St. Pauli zwar weiterhin vor Relegationsrang 16, doch die Konkurrenz ist in Schlagdistanz. Der favorisierte VfL (38 Punkte) dagegen hätte einen Erfolg benötigt, um die eigenen Europacup-Ansprüche mit Nachdruck zu untermauern.

In Wolfsburg kamen die Hamburger gut in die Partie, Noah Weißhaupt (4.) und Lars Ritzka (7.) näherten sich früh dem VfL-Tor an. Die Niedersachsen agierten zu Beginn zu passiv, lediglich ein Fernschuss von Yannick Gerhardt (16.) versprühte einen Hauch von Gefahr. Im Laufe der ersten Halbzeit trauten die Wölfe sich mehr - doch insgesamt agierten die Gäste in Durchgang eins zielstrebiger.

Erst zwang Oladapo Afolayan (37.) VfL-Torwart Marius Müller aus der Distanz zu einer Parade, beim Eckball danach hatte der Schlussmann aber keine Chance mehr. Den stark geschlagenen Ball von Danel Sinani verlängerte zunächst St. Paulis Kapitän Jackson Irvine, sodass er für Müller unberechenbar wurde - am zweiten Pfosten köpfte Van der Heyden ein.

Auch nach der Halbzeit hielt St. Pauli das Tempo hoch. Aber Wolfsburg, nach der Pause mit dem zuletzt wochenlang wegen einer Knieverletzung unpässlichen Kapitän Maximilian Arnold, ließ hier und da seine Qualität aufblitzen. Infolge einer sehenswerten Kombination tauchte Tiago Tomas (61.) frei vor dem Hamburger Tor auf, verzog letztlich jedoch. Mit Beginn der Schlussphase zog ausgerechnet Van der Heyde den eingewechselten Jakub Kaminski im Strafraum, Amoura verwandelte problemlos vom Punkt.