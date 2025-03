Wie schwer hat es Florian Wirtz erwischt?

Federico Gambarini/dpa

Florian Wirtz muss verletzt vom Platz, Trainer Xabi Alonso ist besorgt

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat am Samstagnachmittag nicht nur das Spiel gegen Werder Bremen (0:2) verloren, sondern muss in den kommenden Spielen womöglich auch noch obendrein auf seinen Superstar Florian Wirtz verzichten. Beim Meister ist der Ärger groß, vor allem auf Übeltäter Mitchell Weiser und den Schiedsrichter.

Gerade einmal 13 Minuten nach seiner Einwechslung im Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen humpelte Florian Wirtz nach einem Foul von Mitchell Weiser schon wieder vom Platz. Der Bremer hatte den 21-Jährigen am Sprunggelenk getroffen, Schiedsrichter Tobias Welz zückte die Gelbe Karte.

Wie schwer die Verletzung ausfällt, ist unklar. Vom Platz aus ging es für den Offensivstar direkt in eine Klinik, wo ein MRT Aufschluss geben soll, wie Bayer Leverkusens Cheftrainer Xabi Alonso auf der Pressekonferenz nach dem Spiel erklärte. Wie schwer die Verletzung ist, könne er noch nicht sagen: "Wir müssen die Scans abwarten."

Klar ist: Angesichts der Bilder scheint ein Einsatz von Florian Wirtz im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Bayern am Dienstag wenig realistisch. Ein Ausfall wäre für die Alonso-Elf ein herber Verlust, sind die Vorzeichen nach dem 0:3 in München doch ohnehin schon alles andere als gut.

Tah und Rolfes sauer nach Foul an Wirtz

Gegen Bremen hatte der Spanier seine Anfangsformation auf gleich mehreren Positionen umgestellt, um Stammspielern eine Pause zu gönnen. Auch Wirtz saß im ersten Durchgang nur auf der Bank, nach der Pause sollte er aber dann doch mithelfen, den Rückstand zu drehen. Stattdessen verletzte er sich - und Bremen schoss in der Nachspielzeit der Partie das 2:0.

Leverkusens Kapitän Jonathan Tah ärgerte sich nach dem Schlusspfiff derweil über den Schiedsrichter. Nach Meinung des Innenverteidigers hätte das Foulspiel einen Platzverweis nach sich ziehen müssen. "Ich habe die Szene auf Video gesehen. Für mich eine klare Rote Karte. Er nimmt das Risiko in Kauf. Ich kann nicht verstehen, dass das nicht geprüft wurde", so der 29-Jährige.

Auch Sportdirektor Simon Rolfes war sauer: "Er trifft ihn voll auf dem Sprunggelenk. Der Ball ist weg und er tritt drauf – so viel Koordination haben Bundesliga-Spieler." Alonso sagte mit Blick auf die Rote Karte gegen Bayern Münchens Joao Palhinha, dass sich beide Szenen zumindest ähneln.