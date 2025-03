Medien: FC Bayern würde Kane ziehen lassen

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Harry Kane überzeugt beim FC Bayern auf ganzer Linie

31 Tore (10 Vorlagen) in 35 Pflichtspielen 2024/25, 75 Tore (22 Vorlagen) in insgesamt 80 Partien seit seinem Mega-Wechsel zum FC Bayern im Sommer 2023: Dass man in München im Poker um Harry Kane einst all-in gegangen ist, zahlt sich vollends aus. Dennoch schießen nun Gerüchte ins Kraut, der deutsche Rekordmeister sei bereit, seinen Torjäger nach der laufenden Spielzeit ziehen zu lassen.

Der Vertrag von Harry Kane beim FC Bayern endet erst im Sommer 2027, mit 31 Jahren hat der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft zudem offensichtlich noch nicht seinen Zenit überschritten. In Spanien will man nun allerdings erfahren haben, dass der Bundesligist und Kane schon bald getrennte Wege gehen könnten.

An der Säbener Straße sei man bereit, Kane im Sommer 2025 auf den Markt zu stellen. Das verkündet das umtriebige Portal "fichajes.net" mit Verweis auf nicht näher angeführte "Berichte". Demnach könnte ein Verein aus der englischen Premier League eine angeblich im Vertrag des Briten verankerte Ausstiegsklausel aktivieren und eine Ablöse in Höhe von 80 Millionen Euro auf den Tisch blättern.

Dem Bericht zufolge sollen Kanes Ex-Klubs Tottenham Hotspur sowie der FC Arsenal und Manchester United im Offensivspieler eine "erstklassige Option" sehen, ihren Angriff zu stärken.

Kane ist "sehr glücklich" beim FC Bayern

Letztlich schränkt "fichajes.net" das verbreitete Gerücht allerdings noch ein. Bayern wolle Kane keineswegs um jeden Preis ziehen lassen, der Ball liege allerdings bei den englischen Klubs, heißt es.

So einfach wie dargestellt, ist die Situation aber wohl nicht. Zum einen ist die Existenz einer Ausstiegsklausel gar nicht belegt, zum anderen erklärte die "Sport Bild", die eine solche enthüllte, dass mögliche Abnehmer ihr Interesse beim FC Bayern längst hätten hinterlegen müssen.

Dann ist da auch noch Kane selbst, der, mit einer möglichen Klausel konfrontiert, keine Anzeichen zeigte, München den Rücken kehren zu wollen. "Darüber möchte ich nicht reden. Was ich sagen kann, ist, dass ich sehr glücklich beim FC Bayern bin", erklärte Kane im Februar.