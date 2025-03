Ter Stegen reagiert auf Barca-Schicksalsschlag

FIRO/SID

Trauert: Marc-André ter Stegen

Nach dem Tod des verstorbenen Teamarzt Carles Miñarro Garcia vom FC Barcelona trauert auch Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen.

"Mir fehlen die Worte", schrieb der verletzte Kapitän des Tabellenführers auf X. "Ich sende Ihrer Familie und Ihren Freunden all meine Kraft und Unterstützung. Ruhe in Frieden. Wir werden Dich sehr vermissen und immer in unseren Herzen tragen, Carles", schrieb ter Stegen.

Am Samstagabend hatte Barcelona mitgeteilt, dass der 40 Jahre alte Miñarro Garcia wenige Stunden zuvor verstorben war. Das für 21:00 Uhr angesetzte Ligaspiel gegen CA Osasuna wurde abgesagt.

In der Folge gab es eine Welle der Anteilnahme. Barcelona drückte sein "tiefstes Mitgefühl" aus und kündigte an, der Familie "in dieser schweren Zeit" beizustehen. Der Erzrivale Real Madrid kondolierte: "Möge er in Frieden ruhen."

Auch Gegner Osasuna sprach "sein tiefstes Beileid aus". Klubpräsident Luis Sabalza reagierte mit Verständnis und erklärte, dass sein Team keinerlei Einwände gegen die Absage gehabt habe: "Wir verstehen, dass das Leben das Wichtigste ist und man kein Spiel spielen kann, wenn man denkt, dass die Person, mit der man so lange zusammengelebt hat, nicht mehr da ist."

Am Dienstag (18:45 Uhr/DAZN) steht für Barcelona das Rückspiel des Champions-League-Achtelfinales gegen Benfica Lissabon (Hinspiel 1:0) auf dem Programm.