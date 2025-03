Bayern überzeugen vor Rekordkulisse

IMAGO/Fotostand Fantini/SID/IMAGO/Fotostand / Fantini

Münchner Jubel in Köln über die Führung durch Simon

Meister Bayern München eilt in der Fußball-Bundesliga weiter der erfolgreichen Titelverteidigung entgegen. Die Mannschaft von Trainer Alexander Straus setzte sich am Sonntag beim 1. FC Köln vor der Saisonrekordkulisse von 35.711 Fans nach einer dominanten Vorstellung mit 3:0 (2:0) durch.

Carolin Simon (8.) und Pernille Harder (31.) mit ihrem neunten Saisontreffer brachten die Gäste auf die Siegerstraße. Sydney Lohmann (55.) machte in der zweiten Halbzeit alles klar.

Damit liegen die Münchnerinnen weiter drei Zähler vor den punktgleichen Verfolgerinnen von Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg an der Tabellenspitze. Am Freitag kommt es zum Spitzenspiel gegen die Wölfinnen, am 12. April (19. Spieltag) steht die Partie der Bayern in Frankfurt an.

Bei der Münchner Führung durch Simon aus 16 Metern unterlief Kölns Torhüterin Aurora Mikalsen ein schwerer Fehler. Nach einer punktgenauen Flanke der überragenden Nationalspielerin Klara Bühl war Harder per Kopf aus elf Metern mit dem 2:0 zur Stelle. Das dritte Tor erzielte Lohmann nach Bühls Freistoß aus stark abseitsverdächtiger Position.