Essen holt Big Points im Abstiegskampf

IMAGO/Christoph Kinzinger

Essen fährt einen knappen Sieg gegen Mannheim ein

1860 München und Rot-Weiss Essen haben im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga wichtige Siege gegen direkte Konkurrenten gefeiert. Die Löwen gewannen am 27. Spieltag mit 1:0 (1:0) gegen Borussia Dortmund II, am Abend fuhren auch die Essener beim 1:0 (1:0) über Waldhof Mannheim einen Heimerfolg ein. Beide Mannschaften konnten sich etwas von den Abstiegsrängen absetzen.

Viktoria Köln verpasste den Sprung auf Rang fünf. Die Domstädter mussten sich mit 1:2 (0:1) bei Erzgebirge Aue geschlagen geben. Die Partie wurde 15 Minuten später als geplant angepfiffen, nachdem der Kölner Mannschaftsbus auf dem Weg ins Stadion in einen Auffahrunfall verwickelt war. Verletzt wurde niemand.

Aue zog nach Punkten mit der Viktoria gleich (40), der Rückstand auf den Relegationsplatz drei beträgt für beide Klubs acht Zähler. Enger geht es in der unteren Hälfte der Tabelle zu. Essen (36) konnte sich nach sechs Siegen aus den letzten sieben Partien etwas befreien, auf Rang elf trennen den Traditionsklub aber lediglich fünf Punkte vom ersten Abstiegsplatz. 1860 liegt nach dem ersten Heimsieg seit November einen Zähler hinter den Essenern.