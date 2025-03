Juventus blamiert sich bis auf die Knochen

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Dicke Klatsche für Juventus Turin

Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat sich vor heimischem Publikum bis auf die Knochen blamiert und seine höchste Niederlage in der Serie A seit mehr als 57 Jahren kassiert.

Gegen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo verlor die Alte Dame am 28. Spieltag mit 0:4 (0:1), nur sieben Mal in seiner Geschichte musste Juventus in Italiens oberster Spielklasse eine höhere Niederlage hinnehmen, zuletzt am 4. Februar 1968 mit 0:5 beim FC Varese.

Nationalspieler Mateo Retegui (29.), Marten de Roon (46.), Davide Zappacosta (66.) und Ademola Lookman (77.) trafen bei den Bianconeri, die zwar ihre erst zweite Liga-Niederlage der Saison kassierten, aber als Remiskönige der Serie A (13) auf Rang vier bereits neun Zähler hinter Meister und Tabellenführer Inter Mailand liegen.

Das Team von Trainer Thiago Motta hatte sich erst im Februar in den Play-offs der Champions League dem niederländischen Vertreter PSV Eindhoven geschlagen geben müssen. Auch im italienischen Pokal ist Juve bereits gescheitert.