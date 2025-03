Frankfurt-Sportvorstand Krösche warnt vor Ajax-Rückspiel

FIRO/SID

Frankfurt-Sportvorstand Krösche ist nach der Union-Pleite bedient

Markus Krösche wurmte die nächste Niederlage von Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga so richtig.

"Die tut weh, die tut richtig weh. Das muss man ehrlicherweise sagen", erklärte der Sportvorstand der Hessen nach dem 1:2 (1:0) zu Hause gegen Union Berlin: "Weil es unnötig war und wir selber dafür verantwortlich sind, dass wir heute das Spiel verloren haben."

Vor allem mit Blick auf die schwierige Aufgabe im Europa-League-Achtelfinale kam die dritte Bundesliga-Niederlage in Serie zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel erwartet die Eintracht am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL) daheim gegen Ajax Amsterdam einen harten Kampf.

Eintracht Frankfurt: Krösche will Pleite "aus den Gliedern schütteln"

Die völlig überraschende Pleite gegen Abstiegskandidat Union will die SGE "schnell aus den Gliedern schütteln", sagte Krösche. Er wolle "schon Tacheles reden in dem Sinne, dass wir diese Fehler abstellen und dass wir und in diesen Situationen anders verhalten".

Das Standardgegentor zum 1:1 durch Leopold Querfeld (62.) ärgerte ihn überhaupt nicht so sehr: "Aber das zweite Tor, das müssen wir besser verteidigen." Beim Siegtreffer griff die Abwehr den Berliner Wooyeong Jeong nicht richtig an, er schob aus 16 Metern ein (78.).

Ein wenig schlug Krösche auch für die kommenden Wochen Alarm, in der Liga hat Frankfurt immerhin sein komfortables Polster im Champions-League-Rennen aufgebraucht und Rang drei nach Monaten des Vorweglaufens an Mainz 05 abgegeben. "Wenn die zweite Halbzeit der Standard ist, müssen wir uns in allen Bereichen steigern", meinte Krösche: "Es sind Fehler, die wir klar aufzeigen und dann abstellen müssen und werden."