IMAGO/Baratoux Loic/ABACA

Bixente Lizarazu äußerte sich zum BVB und FC Bayern

Vor den Achtelfinal-Rückspielen der Champions League äußerte sich Bixente Lizarazu zu den Chancen von Borussia Dortmund und seinem Ex-Klub FC Bayern.

Im Hinspiel trennten sich Borussia Dortmund und der OSC Lille mit 1:1. Vor der schwierigen Auswärtsaufgabe in Frankreich warnte Bixente Lizarazu den BVB eindringlich.

"Es ist kein Spaß: Die Borussia muss Lille sehr ernst nehmen. OSC ist sehr gefährlich", sagte der Franzose in einem "kicker"-Interview.

Dem Ligue-1-Klub traut Lizarazu das Weiterkommen durchaus zu: "Es würde mich nicht überraschen, wenn Lille weiterkäme. Das Potenzial ist vorhanden. Lille kann Dortmund ins Gesicht, in die Augen schauen."

Dem BVB dagegen fehle die Konstanz. "Niko Kovac wird als neuer Trainer auf das kämpferische Element setzen, ich kenne seine Haltung. Lille verfügt über diese Konstanz", so der 55-Jährige.

Den FC Bayern sieht Lizarazu nach dem 3:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen dagegen schon im Finale. "Ganz sicher", betonte er und ergänzte: "Der Fußball ist zwar verrückt, aber ich glaube an meinen Klub. Das FCB-Team wird es so regeln, dass es im Rückspiel nicht zu viele Probleme gibt."

Und mehr noch: "Natürlich können die Bayern die Champions League gewinnen, insbesondere weil das Finale in München ausgetragen wird. Die Mannschaft ist gut genug."

Mit Leverkusens Torwart Matej Kovar ging Lizarazu hart ins Gericht. Dem Tschechen war im Hinspiel ein grober Patzer unterlaufen, der zum 0:2 geführt hat.

"Ein solches Tor killt dich, es killt dein Team. Es ist eine Situation, in der du sagst: Oh, nein! Was für ein schlechter Tag! Wenn dein Keeper bei 0:1 einen so schlimmen Patzer macht, tötet das deinen Kopf. Danach ist es schwierig zurückzukommen", urteilte der langjährige Spieler des FC Bayern.

Wirtz zum FC Bayern? Das sagt Lizarazu

In dem Interview äußerte sich Lizarazu auch zu Florian Wirtz, der in den vergangenen Wochen heftig vom FC Bayern umworben wurde.

"Wirtz ist in jedem Fall einer der Besten, ob der Beste, weiß ich nicht", sagte er: "Wirtz ist ein fantastischer Spieler, aber ich liebe auch Musiala. Diese zwei stehen für eine neue Generation deutscher Spieler, sie erlauben dem deutschen Fußball fantastische Träume."

Dass der FC Bayern mit einer Wirtz-Verpflichtung flirtet, kann Lizarazu nachvollziehen: "Ich verstehe, dass die Bayern Wirtz wollen, weil sie die besten deutschen Spieler haben möchten."