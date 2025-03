Hamann lässt mit BVB-Prognose aufhorchen

IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Schafft der BVB noch den Sprung in die Champions League?

Nach zuletzt zwei Siegen in der Bundesliga in Folge fiel Borussia Dortmund bei der 0:1-Pleite gegen den FC Augsburg in alte Muster zurück. Ein weiterer Rückschlag für den BVB im Kampf um das europäische Geschäft. Dietmar Hamann ist dennoch zuversichtlich, dass den Westfalen noch der Einzug in die Champions League gelingt.

Um die Qualifikation für die Champions League doch noch zu packen, müsste der BVB in den letzten neun Spielen eine Aufholjagd hinlegen. Bereits sieben Punkte ist der Tabellenzehnte von Rang vier entfernt, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt. Eine Mammutaufgabe, die nach dem desaströsen 0:1 gegen den FC Augsburg in noch weitere Ferne gerückt ist.

TV-Experte Dietmar Hamann glaubt allerdings weiterhin daran, dass den Westfalen der Sprung auf einen Champions-League-Platz noch glückt.

"Ich glaube, die kommen unter die ersten Vier. Frankfurt hat wieder verloren und es sind nur sieben Punkte. Frankfurt hat Probleme ohne Marmoush, ob die Mainzer da die ganze Zeit oben bleiben, wird man sehen", sagte der Ex-Profi bei "Sky90 - die Fußballdebatte".

BVB: Dietmar Hamann geht von CL-K.o. aus

"Auf Stuttgart und Wolfsburg haben sie nur drei beziehungsweise zwei Punkte Rückstand", so Hamann weiter, der nachlegte: "Und wenn sie jetzt - wovon ich ausgehe, aus der Champions League fliegen, würde das auch helfen." Am Mittwochabend (18:45 Uhr, live im Ticker bei sport,de) trifft Borussia Dortmund nach einem 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel in Frankreich auf den OSC Lille.

Damit das gelingt, müssen die Schwarz-Gelben in den direkten Duellen gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte punkten. In der kommenden Woche reisen die Westfalen nach Sachsen zum ebenfalls kriselnden RB Leipzig.

Nach der Länderspielpause müssen vor eigenem Publikum gegen den FSV Mainz 05 und beim SC Freiburg jeweils drei Punkte her.