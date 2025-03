Schlechte Bellingham-Nachrichten für den BVB

IMAGO/Anna Gowthorpe/Shutterstock

Jobe Bellingham wird seit längerer Zeit beim BVB gehandelt

Bereits seit längerer Zeit wird Borussia Dortmund mit Jude Bellinghams kleinem Bruder Jobe vom englischen Zweitligisten AFC Sunderland in Verbindung gebracht. Doch jetzt schwappen schlechte Nachrichten für den BVB über den Ärmelkanal.

Wie die "Sun" nämlich berichtet, bringt sich im Poker um Jobe Bellingham ein neuer und mächtiger Konkurrent für die Schwarz-Gelben in Stellung: der FC Chelsea. Demnach sollen die Blues bereit sein, im Poker um den 19 Jahre alten Mittelfeldspieler All in zu gehen und die Offerte der Mitbewerber zu überbieten. Dem Boulevard-Blatt zufolge könnte das zum "Gamechanger" in der Personalie werden.

Sunderland soll zwar grundsätzlich noch darauf hoffen, Bellingham auch über den Sommer hinaus halten zu können. Chancen darauf hätten die Black Cats aber wohl nur im Falle eines Premier-League-Aufstiegs. Als Tabellenvierter müsste der sechsfache englische Meister nach jetzigem Stand allerdings zunächst in die Playoffs.

Der BVB gilt bereits seit Monaten als Anwärter auf die Dienste von Bellingham jr. "fichajes.net" schrieb unlängst sogar, die Dortmunder hätten im Werben um den 19-Jährigen die Nase vorn.

BVB kann nicht mit Europapokal locken

Aufgrund der aktuellen sportlichen Talfahrt kann der BVB Bellingham allerdings derzeit nicht mit der Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb locken. Als Tabellenzehnter droht der Mannschaft von Trainer Nuri Sahin nämlich eine Saison ohne Europapokal.

Jobe Bellingham gilt ebenso wie sein berühmter Bruder als großes Talent. Sunderland hatte ihn 2023 für 1,75 Millionen Euro von Birmingham City verpflichtet. Im vergangenen Sommer wurde sein Vertrag bis 2028 verlängert.

Wie viel Ablöse für den 1,91 Meter großen Profi fällig wäre, ist nicht bekannt. Es stand zuletzt laut mehreren Medienberichten aber eine Summe von um die 20 Millionen Euro im Raum.