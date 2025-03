Selke wehrt sich gegen "Thema, das von außen kam"

IMAGO/madebydeno

Tor-Garantie Davie Selke fehlt dem HSV gegen den 1. FC Magdeburg

Dass der Hamburger SV in der aktuellen Saison mehr denn je vom Aufstieg träumen kann und darf, liegt auch an den guten Leistungen und vielen Toren von Davie Selke. März-Fluch, März-Tief, März-Krise, all das scheint dieses Mal kein Thema zu werden für den HSV - das sieht auch Selke so.

Auf die 0:2-Niederlage gegen den SC Paderborn Anfang März folgte für den Hamburger SV an diesem Wochenende ein in aller Form deutlicher Sieg gegen Fortuna Düsseldorf. Beim 4:1 gegen den Mitaufstiegsanwärter im Mittelpunkt: Davie Selke, der bereits sein 17. Saisontor in der 2. Bundesliga erzielte und seit Wochen in Torlaune ist.

Sein Treffer trug mit dazu bei, dass von einem möglichen März-Fluch, den einige Beobachter nach den Erfahrungen der letzten Jahre erwarteten, dieses Mal keine Rede zu sein scheint. Hat Selke die Diskussion damit gestoppt?

"Ganz ehrlich, das war eher ein Thema, das von außen kam und in der Öffentlichkeit geführt wurde. Wir als Mannschaft waren die ganze Woche über sehr klar", betonte der HSV-Star im "kicker".

Man habe intern "sehr klar angesprochen, dass die zweite Hälfte in Paderborn nicht gut war, dass wir nicht das gemacht haben, was uns stark gemacht hat. Genau das haben wir gegen Düsseldorf wieder getan, wir haben wieder unser Spiel durchgezogen", analysierte der Angreifer.

HSV: Selke fehlt, Glatzel kehrt zurück

Anders als in der Vergangenheit sei seine Mannschaft zudem "mittlerweile sehr, sehr gut darin, mit Rückschlägen umgehen zu können". Das habe sich zuletzt "schon oft innerhalb eines Spiels gezeigt", zudem sei die "Reaktion" nach der Niederlage gegen den SCP entsprechend gewesen.

Selkes Fazit: "Bis jetzt habe ich nichts gefunden, was uns erschüttern kann." Auch nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich "einfach weitergemacht. Ich hatte nie das Gefühl, dass das Spiel kippen könnte."

Am kommenden Wochenende gegen den 1. FC Magdeburg (Freitag, 18:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker) wird Selke allerdings fehlen, gegen Fortuna sah er die 5. Gelbe Karte.

Das Positive aus HSV-Sicht: Der lange verletzte zweite Top-Torjäger Robert Glatzel kann endlich sein Comeback feiern.