Zurück zum 1. FC Kaiserslautern? Heintz reagiert

IMAGO/Ralf Treese/DeFodi Images

Dominique Heintz ist bis 2026 an den 1. FC Köln gebunden

Dominique Heintz geht beim 1. FC Köln als Führungsspieler voran. Der Abwehrmann hat nun über seine sportliche Situation gesprochen - und eine mögliche Rückkehr zum 1. FC Kaiserslautern dabei nicht ausgeschlossen.

Dominique Heintz trägt seit Sommer 2023 erneut das Trikot des 1. FC Köln. Der 31-Jährige war bereits zwischen 2015 und 2018 für die Domstädter aufgelaufen. Der Routinier ist unter Cheftrainer Gerhard Struber aktuell nicht aus der Mannschaft wegzudenken.

"Ich glaube jeder weiß, wie wohl ich mich hier fühle, auch mit meiner Familie. Den Vertrag habe ich nicht umsonst verlängert, und wenn ich jetzt auf dem Platz stehe, sieht man vielleicht auch, was sich der Klub dabei gedacht hat", sagte Heintz im Interview mit dem "kicker" über seine Situation. Der Defensivspezialist ist bis 2026 an die Rheinländer gebunden.

Er genieße es, "am Wochenende in so einem großen Stadion aufzulaufen oder Derbys wie gegen Fortuna Düsseldorf oder im Pokal gegen Leverkusen zu spielen. Je älter man wird, desto mehr weiß man dann ein DFB-Pokal-Viertelfinale zu schätzen", meinte der Abwehrspieler und ergänzte: "Es macht mir einfach Spaß, ich kann loslassen und frei aufspielen. Vielleicht ist das mein Geheimrezept."

Noch einmal 1. FC Kaiserslautern?

Heintz rangiert mit dem 1. FC Köln in der 2. Bundesliga momentan auf dem zweiten Tabellenplatz und hat den direkten Wiederaufstieg damit fest im Blick. Dahinter folgt mit dem 1. FC Kaiserslautern ausgerechnet der Jugendverein des Routiniers.

"Würden beide zusammen hochgehen, wäre das traumhaft. Es ist aber kein Gerede: Ich weiß, wie schnell es gehen kann. Grundsätzlich ist es toll, dass der Verein wieder da ist, wo er jetzt ist und in einem halbwegs ruhigen Fahrwasser. Dass Vereine wie Köln und Kaiserslautern in die Bundesliga gehören, ist klar. Das sehe ja nicht nur ich so", sagte Heintz zur Konstellation in der 2. Bundesliga.

Auf die Frage, ob er in seiner Karriere noch einmal für den 1. FC Kaiserslautern spielen möchte, antwortete der Linksfuß: "Aktuell fühle ich mich in Köln mit der Familie wohl und habe nicht umsonst verlängert. Ich hätte nichts dagegen, wenn ich hier noch eine längere Zeit spielen sollte. Aber im Fußball kann man nie etwas ausschließen."

Heintz war 2015 vom 1. FC Kaiserslautern zum 1. FC Köln gewechselt.