Tolisso spricht über mentale Probleme

IMAGO/Mourad_ALLILI

Corentin Tolisso, Ex-Spieler des FC Bayern, blüht bei Olympique Lyon auf

Nach seinem Abschied vom FC Bayern hatte Corentin Tolisso mit mentalen Problemen zu kämpfen.

Für die damalige vereinsinterne Rekordsumme von 41,5 Millionen Euro hatte sich der FC Bayern zur Saison 2017/2018 die Dienste von Corentin Tolisso gesichert.

Den hohen Ansprüchen konnte der Franzose aber nie ganz gerecht werden. Fünf Jahre später verließ er die Münchner ablösefrei und schloss sich seinem Jugendklub Olympique Lyon an.

Nach dem Wechsel fiel Tolisso in ein mentales Loch. "Als ich zu OL zurückkehrte, war ich ein bisschen verloren. Ich war zurück bei OL, okay - aber was ist der nächste Schritt? Warum will ich gut sein? Ich hatte eine Zeit lang Probleme, Antworten auf diese Fragen zu finden", gab er im Interview mit der französischen Zeitung "L'Équipe" Einblicke in seine Gedankenwelt.

Doch Tolisso kämpfte sich zurück. "Ich stellte mir selbst Milliarden von Fragen: Was willst du wirklich? Dann sagte ich mir, ich müsse einfach alles dafür tun, meine Ziele zu erreichen. Und das tat ich dann. Wenn dein Kopf frei ist, kannst du frei das tun, was du gerne tust", erklärte er weiter.

Bei Olympique Lyon ist Tolisso aktuell gesetzt. Nach 35 Pflichtspieleinsätzen stehen sieben Tore und fünf Vorlagen zu Buche.

Tolisso auch beim Abschied vom FC Bayern verletzt

Während seiner Zeit beim FC Bayern hatte Tolisso immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, im September 2018 zog er sich sogar einen Kreuzbandriss zu.

Auch in seinem letzten Spiel für den deutschen Rekordmeister hatte der Mittelfeldspieler mit einer Blessur zu kämpfen.

"Ich erinnere mich an mein letztes Heimspiel in der Bundesliga. Ich wärmte mich auf und alles war gut. Ich betrat das Spielfeld und nach einer Minute verletzte ich mir den Sitzbeinknochen", erinnerte sich der 30-Jährige zurück: "Es war mein letztes Spiel bei Bayern, also habe ich die restlichen 15 Minuten trotzdem verletzt gespielt."