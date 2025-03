Jan-Niklas Beste verrät Bart-Plan und Freistoß-Geheimnis

IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Jan-Niklas Beste verzaubert den SC Freiburg

Mit dem SC Freiburg befindet sich Jan-Niklas Beste derzeit auf Kurs in Richtung europäischer Fußballbühne. Doch davon will der Winter-Neuzugang der Breisgauer noch nichts wissen, genauso wenig wie von einem Comeback in der Nationalmannschaft. Dafür hat Beste aber immerhin Auskunft zu seinen starken Standards und seinem markanten Bart gegeben.

Jan-Niklas Beste fällt auf, nicht nur sportlich, sondern auch optisch. Durch seinen markanten Bart ist der Offensivmann des SC Freiburg schon aus der Ferne zu erkennen. Und das soll auch so bleiben, wie Beste im "kicker" betonte.

Vom Fachmagazin gefragt, ob man ihn auch in naher Zukunft mal ohne Bart sehen würde, nachdem Freiburg-Teamkollege Lucas Höler zuletzt auch seine langen Haare loswurde, sagte Beste: "Mittlerweile ist das auch eine Art Markenzeichen geworden, ein Wiedererkennungswert."

Mit einem Lachen fügte er an: "Der bleibt auf jeden Fall erst mal dran."

Neben seinem Bart ist Beste auch für seine außerordentlich gefährlichen Standards bekannt. "Wenn jemand was aufbaut nach dem Training, stoßen immer ein paar Jungs dazu. Wenn sich das ergibt, ist das natürlich auch gut fürs Team, so was zusätzlich zu üben, vor allem, wenn es dann im Spiel gut klappt", freute sich der 26-Jährige über das Interesse der Kollegen, allen voran von Vincenzo Grifo, der auch als starker Schütze gilt.

Beste: DFB-Team aktuell kein Thema

Vom "kicker" gefragt, was sein Geheimnis für seine Standard-Stärke sei, sagte er lachend: "Da gibt es tatsächlich keins."

Er habe schlicht "von klein auf immer ein bisschen trainiert, mir was abgeschaut und Schusstechniken ausprobiert. Irgendwann hatte ich das drin. Das kann ich selbst schwer erklären", gab er zu.

Deutlicher wurde Beste da schon mit Blick auf seine weiteren Ziele mit dem SC Freiburg und seine Hoffnungen auf ein Comeback im DFB-Team.

"Wenn ich jetzt gerade aktuell drüber nachdenke, dann bin ich ehrlich: Das Thema Nationalmannschaft ist gar nicht in meinem Kopf", sagte der Winterzugang. "Natürlich ist es eine Ehre, und jeder will für sein Land spielen", betonte Beste, "aber aktuell mache ich mir keinerlei Gedanken darüber."

Greifbarer als eine DFB-Rückkehr scheint für Beste eine Rückkehr in die Champions League, schließlich liegt Freiburg als Tabellenfünfter nur einen Punkt hinter den Königsklassen-Plätzen. "Es läuft gerade super, aber das ist eine Momentaufnahme", betonte Beste jedoch: "Hier in der Kabine dreht auch keiner durch und denkt jetzt irgendwie nach. Da passt der Trainer auch schon ganz gut auf, dass alles so bleibt, wie es ist."