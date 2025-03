Karius formuliert neues Saisonziel des FC Schalke 04

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Loris Karius will mit dem FC Schalke 04 in der Tabelle nach oben

Nach einer in dieser Saison nie dagewesenen Mini-Serie richtet der FC Schalke 04 den Blick nach oben. Torwart Loris Karius formuliert ein Saisonziel.

Auf Schalke herrscht zarte Frühjahrsstimmung. Zum ersten Mal in der laufenden Zweitligasaison haben die Königsblauen ganze zwei Spiele in Folge gewonnen.

Dem 1:0-Heimsieg gegen Preußen Münster folgte ein 2:1 Erfolg bei Hertha BSC. So soll es weitergehen. Gegen Hannover 96 am Freitag (18:30 Uhr, LIVE im sport.de-Ticker) "ist es nun unser Ziel zu versuchen, zum dritten Mal in Folge zu gewinnen", sagte Cheftrainer Kees van Wonderen.

Allerdings waren die jüngsten Schalker Siege keineswegs beeindruckend herausgespielt. Der Sieg gegen Münster war zuvorderst dem starken Debüt von Torwart Loris Karius zu verdanken. Beim Sieg in Berlin profitierte S04 von der jämmerlichen Chancenverwertung der Hertha.

Dennoch: Es dürfe "nicht unser Anspruch sein sollte, in der Tabelle nach unten zu schauen", zitiert der "kicker" Tormann Karius: "Dafür haben wir zu viel Qualität."

Saisonziel der Schalker nach dem Auf und Ab der bisherigen Spielzeit? "Ein einstelliger Tabellenplatz wäre schön", so Karius.

Mir nichts, dir nichts werden die Schalker den Sprung unter die ersten Neun der Zweitliga-Tabelle aber nicht schaffen. Nach 25 Spieltagen belegt der FC Schalke 04 nur den elften Platz. Zur neuntplatzierten Fortuna aus Düsseldorf fehlen den Schalker schon fünf Punkte.

Schalke 04 hat schweres Heimspiel vor der Brust

In puncto Tordifferenz (-2) steht Schalke zurzeit schlechter da als die Fortuna (+4). Das kommende Heimspiel gegen die Hannoveraner wird für Schalke kein Zuckerschlecken. 96 muss auf Schalke unbedingt gewinnen, um die Aufstiegshoffnungen am Leben zu erhalten und dürfte auf Schalke hochmotiviert den Rasen betreten.

Schalke wird mit dem Aufstieg in die Bundesliga mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nichts mehr zu tun haben. Auf den Relegationsrang 3, den derzeit der 1. FC Kaiserslautern innehat, fehlen S04 zehn Zähler.