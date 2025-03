Was macht eigentlich Julian Draxler?

IMAGO/NOUSHAD

Julian Draxler reifte eins beim FC Schalke 04 zu einem gefeierten Star des deutschen Fußballs

Er legte beim FC Schalke 04 einen phönixhaften Start in die Karriere hin, reifte bei Königsblau zu einem Hoffnungsträger des deutschen Fußballs, stand anschließend in Wolfsburg, bei PSG und SL Benfica unter Vertrag, 2014 gehörte er zu den deutschen Weltmeistern - kurz vor seinem 30. Geburtstag verabschiedete sich Julian Draxler dann aber von der großen Fußball-Bühne und heuerte in der katarischen Stars League an, wo er aktuell alles in Grund und Boden zaubert.

Bei Al Ahli Doha läuft es derzeit nicht rund: Von den letzten sechs Partien gewann der Klub gerade mal eine, vier Spiele gingen verloren - an Julian Draxler liegt das nicht. In der Schwächephase verpasste Draxler ein Match gelbgesperrt, erzielte ansonsten allerdings fünf Treffer.

Zwei davon am vergangenen Wochenende beim 2:4 gegen Al Duhail SC. Nachdem seine Farben in Rückstand geraten sind (26. Minute), drehte ein schneller Doppelpack Draxlers (38./42.) die Partie. In der Schlussphase ging Draxler und Co. allerdings die Puste aus: Michael Olunga (74.), der ehemalige Chelsea-Star Hakim Ziyech (82.) und der langjährige Ligue-1-Spieler Benjamin Bourigeaud (90.) sorgten für den letztlich klaren Sieg der Hausherren.

Dass Al Ahli in der Tabelle dennoch auf Rang vier liegt, ist vor allem einem guten Start in die Saison zu verdanken. Draxlers Anteil an diesem war schlicht herausragend.

Rückkehr nach Europa? Draxler hat offenbar andere Pläne

An den ersten sechs Spieltagen hatte der Deutsche bei zehn von 13 Treffern seine Füße (4 Treffer/6 Vorlagen) im Spiel, Al Ahli gewann vier Partien, spielte zweimal Remis und stieß bis auf Rang zwei der Tabelle vor.

Draxler steht derzeit bei zwölf Toren und sieben Assists in 15 Ligaspielen, unter anderem gelang Draxler ein Traumtor per Fallrückzieher.

Werte, die durchaus auch den ein oder anderen Klubs in Europa auf den Plan rufen könnten, der 58-malige Nationalspieler plant aber wohl keine Rückkehr ins Rampenlicht. Im Januar verlängerte der 31-Jährige seinen Vertrag bis Ende Juni 2028.