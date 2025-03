Wird Xavi Simons für RB Leipzig zum Problem?

IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Xavi Simons soll bei RB Leipzig für Unruhe sorgen

Im Januar hat RB Leipzig Xavi Simons für die Rekordablöse von 50 Millionen Euro fest verpflichtet. Doch seitdem befindet sich der Niederländer in einer Formkriese. Das sorgt in der Kabine offenbar für Unruhe.

Wie die "Sport Bild" berichtet, sorgt das Formtief von Xavi Simons für "Getuschel im Verein". Demnach sorgt der Offensivspieler damit für Unruhe in der Kabine.

Anstatt mit sportlichen Leistungen zu glänzen, falle Simons zuletzt vor allem durch sein großes Ego und durch mangelnde Zuverlässigkeit auf. Der 21-Jährige sage Medien- oder Sponsorentermine ab, heißt es weiter. Aktuell trete er nicht als "das erhoffte Gesicht des Vereins" auf.

Eine derartige Entwicklung sei bereits von einigen Personen im Klub erahnt, so der Bericht, die feste Verpflichtung daher auch kritisch gesehen worden.

Mit einem kolportierten Jahresgehalt von 13 Millionen ist Simons Topverdiener von RB Leipzig. Den entsprechenden Leistungsnachweis brachte der Nationalspieler zuletzt aber nicht, als Spielentscheider trat er lange nicht mehr in Erscheinung.

In der aktuellen Saison kommt er in 24 Pflichtspielen zwar auf sieben Tore und vier Vorlagen. Doch Simons ist auch immer wieder für Gegentore mitverantwortlich. An seinem Startelf-Stammplatz wird sich "Sport Bild" zufolge dennoch nichts ändern.

Verkauft RB Leipzig Xavi Simons im Sommer?

Simons war im Sommer zum zweiten Mal von Paris Saint-Germain an RB Leipzig ausgeliehen worden, eine Kaufoption wurde damals nicht vereinbart. Im Winter nahm der Bundesligist die Leihgabe fest unter Vertrag. Bei PSG besaß Simons eigentlich noch einen Vertrag bis 2027. Bei den Sachsen erhält er nun ein Arbeitspapier mit derselben Laufzeit.

Zuletzt machten aber bereits Wechsel-Gerüchte die Runde. Laut der katalanischen "Sport" sind die Verantwortlichen von RB Leipzig bereit, Simons im Sommer ziehen zu lassen, sofern ein Klub 100 Millionen Euro bietet.

Als potenzielle Abnehmer gelten Manchester City, der FC Liverpool und Manchester United.