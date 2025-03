Experte: Hier "fehlt dem FC Bayern ein wenig"

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Kann der FC Bayern den Titel in der Champions League holen?

Der frühere Bundesliga-Trainer Eduard Geyer hat die Chancen von FC Bayern, Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund in der Champions League analysiert und betont, was den Münchnern noch fehlt, um am Ende möglicherweise sogar nach dem Titel in der Königsklasse greifen zu können.

In dieser Woche sind Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und der FC Bayern in der Champions League im Einsatz. Durch das deutsche Duell zwischen Werkself und den Münchner bleiben am Ende maximal zwei deutsche Vertreter über. Laut dem früheren Dresden- und Cottbus-Coach Eduard Geyer könnte es jedoch auch nur einer sein.

"Dortmunds Chancen in Lille sind nicht so groß", schrieb Geyer in seiner Kolumne im "kicker" über die Schwarz-Gelben, die zuhause nur ein 1:1 gegen die Franzosen geholt hatten.

"Im Hinspiel hat mir der BVB eine Halbzeit lang gut gefallen, ist aber dann eingebrochen", analysierte der Kult-Coach und setzte hinzu: "Lille ist zu Hause stark, die Dortmunder – besonders die erfahrenen Spieler – müssen ein anderes Niveau zeigen, um ins Viertelfinale einzuziehen."

"Überrascht" habe ihn derweil, dass Bayer Leverkusen so deutlich im Hinspiel beim FC Bayern unterlag (0:3) und daher eigentlich kaum noch Chancen aufs Weiterkommen habe.

"Ebenso [überraschend war], dass Leverkusen im Hinspiel nichts auf die Reihe bekam. Die Mannschaft war lasch im Zweikampf und unkonzentriert. Warum Leverkusen so zaghaft war, ist mir ein Rätsel. Möglicherweise fehlt dem Team auf dem Top-Niveau etwas Erfahrung", vermutete Geyer.

Die Münchner hingegen hätten gegen den Doublesieger gezeigt, "was man von dem Team erwarten kann". Das Team von Trainer Vincent Kompany sei "präsent, flexibel und zweikampfstark" aufgetreten.

Das Problem: "Bei den Bayern weiß man trotz der Tabellenführung in der Liga und dem klaren Sieg im Hinspiel gegen Leverkusen nicht genau, wie gut sie im internationalen Vergleich wirklich sind. Wenn ich den FC Liverpool oder Real Madrid sehe, fehlt Bayern ein wenig", erklärte Geyer.

"Die Münchner haben immer eine Chance, aber um Titelfavorit in der Königsklasse zu sein, fehlt ihnen die absolute Sicherheit", so der 80-Jährige weiter: "Sie kriegen zu viele einfache Gegentore."

Im Duell mit Leverkusen sei der FC Bayern aber "klar im Vorteil": "Dass Bayern ein 3:0 verspielt, kann ich mir schwer vorstellen."