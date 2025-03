Millionen-Ablöse winkt: Bundesliga-Interesse an S04-Star

IMAGO/Stefan Brauer/Brauer-Fotoagentur

Verlässt Anton Donkor (l.) den FC Schalke 04 im Sommer?

Im Sommer kam Anton Donkor von Eintracht Braunschweig zum FC Schalke 04. Bei den Knappen brauchte der Linksverteidiger einiges an Anlaufzeit, kam zunächst nicht an Derry Murkin vorbei. Nach der Winterpause spielte sich der schnelle Flügelspieler jedoch in der Startelf fest. Nun interessiert sich ein Klub aus der Bundesliga für den 27-Jährigen.

Im Dezember noch hatte Anton Donkor mit seiner Rolle als Reservist beim FC Schalke 04 gehadert. "Es ist schwer. Niemand ist zufrieden, wenn er nicht spielt", sagte der 27-Jährige der "WAZ". Inzwischen hat sich die Situation des Linksverteidigers, der im Sommer von Eintracht Braunschweig an das Berger Feld gewechselt war, jedoch gebessert.

Nach dem Ausfall von Derry Murkin rückte der gebürtige Göttinger in die Startelf der Knappen, stand in diesem Jahr bereits dreimal in der Startelf. Mit seinen Leistungen hat der Flügelspieler, der sowohl auf der defensiven als auch der offensiven Außenbahn zum Einsatz kommen kann, offenbar auch Interesse in der Bundesliga geweckt.

TSG Hoffenheim: Star des FC Schalke 04 im Visier?

"Fußballtransfers.com" zufolge beschäftigt sich die TSG 1899 Hoffenheim mit einer Sommer-Verpflichtung des Linksfußes. Demnach schauen sich die Kraichgauer nach Verstärkungen für die linke Abwehrseite um, da die Zukunft von David Jurasek offen ist und Christopher Lenz sich bislang, auch verletzungsbedingt, nicht als Verstärkung entpuppte.

Donkor könnte die Lücke auf der linken Defensivseite im Sommer dann schließen. Bis zu 2,5 Millionen Euro Ablöse stehen angeblich im Raum. In Gelsenkirchen steht er eigentlich noch bis 2027 unter Vertrag. Das Online-Portal munkelt jedoch, dass man einem Verkauf offen gegenüberstehen könnte.

Vor der laufenden Spielzeit war Donkor nach zwei Jahren bei Eintracht Braunschweig zum Zweitligisten aus dem Ruhrpott gewechselt. Zuvor trug der ehemalige U20-Nationalspieler das Trikot von Drittligist Waldhof Mannheim.