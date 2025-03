Bundesliga bleibt zwei Spieltage in Folge ohne Heimsieg

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Hoffenheim konnte in der letzten Partie des Spieltags ebenfalls nicht gewinnen

Die Geschichte der Fußball-Bundesliga ist um ein weiteres Kapitel reicher. Erstmals seit der Gründung der Spielklasse gab es in einer Saison an zwei Spieltagen in Folge laut dem Sport-Datenanbieter Sportec Solutions keinen Heimsieg, das steht nach dem 1:1 der TSG Hoffenheim gegen den 1. FC Heidenheim zum Abschluss der 25. Runde am Sonntag fest.

Bereits am vergangenen Wochenende waren die Auswärtsmannschaften ungeschlagen geblieben.

Am 24. Spieltag hatten gar acht der neun Auswärtsteams gewonnen, am Wochenende darauf waren es "nur" fünf. Zwei Spieltage in einer Saison ohne Heimsieg gab es zuletzt in der Spielzeit 2020/21.