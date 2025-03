Bayer Leverkusen verkündet Wirtz-Diagnose

IMAGO/Jürgen Schwarz

Florian Wirtz wird Bayer Leverkusne länger fehlen

Was man unterm Bayer-Kreuz wohl schon befürchtet hat, ist nun bittere Gewissheit: Florian Wirtz wird Bayer Leverkusen "mehrere Wochen" fehlen. Damit muss der amtierende deutsche Meister auch im Rückspiel des Achtelfinales der Champions League gegen den FC Bayern ohne den 21-Jährigen auskommen.

Florian Wirtz hat sich im Heimspiel gegen Werder Bremen (0:2) am Samstag eine Innenbandverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen. Das ergab laut Vereinsgaben eine MRT-Untersuchung.

"Der Ausfall von Florian trifft uns natürlich in dieser Phase der Saison, aber wir werden ihn mit einem starken Team auffangen", bezieht Simon Rolfes, Geschäftsführer Sport bei Bayer 04, auf der Vereinshomepage Stellung. "Wir kennen Florian und wissen, dass er so schnell wie möglich zurückkommen wird. Alle werden ihn dabei unterstützen. Wir gehen davon aus, dass er zum Saison-Endspurt wieder topfit sein wird."

Bis zu besagtem Endspurt stehen für die Bayer-Elf allerdings noch einige wichtige Partien auf dem Plan. Neben dem Rückspiel in der Champions League gegen den FC Bayern (Mittwoch, 21 Uhr im sport.de-LIVE-Ticker), dürfte Wirtz auch in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart (16. März, 19:30 Uhr) und den VfL Bochum (28. März, 20:30 Uhr) ausfallen. Auch das Pokal-Halbfinale gegen Arminia Bielefeld (01. April, 20:45 Uhr) ist wohl längst kein sicherer Termin.

Auch die DFB-Elf ist vom Wirtz-Ausfall betroffen

Zudem muss auch Bundestrainer Julian Nagelsmann umplanen. Ein Mitwirken des 21-Jährigen in den Viertelfinal-Partien der Nations League gegen Italien ist ebenfalls unwahrscheinlich. Die DFB-Auswahl bestreitet am 20. März in Mailand das Hinspiel, das zweite Duell steht drei Tage später in Dortmund an. Im Hinspiel wäre Wirtz ohnehin gesperrt.

"Es tut mir sehr leid für Flo. Sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft stehen jetzt große Spiele an, die er verpassen und bei denen er Bayer und uns extrem fehlen wird", teilte Nagelsmann dem "SID" mit. Er wünsche Wirtz eine "schnelle Genesung".

Wirtz musste kurz nach seiner Einwechslung gegen Bremen nach einem Foul von Mitchell Weiser den Platz wieder verlassen und wurde nach dem Spiel zur Untersuchung in eine Klinik nach Köln gefahren. Weiser sah für das Foul die Gelbe Karte, die Leverkusener forderten einen Platzverweis.