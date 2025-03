Matthäus reagiert auf Wirtz-Schock

IMAGO/VITALII KLIUIEV

Fehlt Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern: Florian Wirtz

Nicht nur im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen den FC Bayern muss Bayer Leverkusen auf Florian Wirtz verzichten - eine klare Schwächung, meint Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus.

Die Werkself könne Florian Wirtz "nicht 1:1 ersetzen", erklärte Matthäus gegenüber "Sky", anders als das DFB-Team, das ohne Wirtz die Viertelfinalduelle in der Nations League gegen Italien am 20. und 23. März (20:45 Uhr LIVE bei RTL) bestreiten muss. "In der Nationalmannschaft hat Julian Nagelsmann immer noch Jamal Musiala, aber den hat Xabi Alonso in Leverkusen nicht", ergänzte Matthäus.

Wirtz hatte sich bei Bayer Leverkusens Heimspiel gegen Werder Bremen (0:2) am Samstag eine Innenbandverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen, wie eine MRT-Untersuchung ergeben hatte. "Mehrere Wochen" werde der 21-Jährige fehlen, hieß es in der Vereinsmitteilung vom Montag.

"Der Ausfall von Florian trifft uns natürlich in dieser Phase der Saison, aber wir werden ihn mit einem starken Team auffangen", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. "Wir kennen Florian und wissen, dass er so schnell wie möglich zurückkommen wird. Alle werden ihn dabei unterstützen. Wir gehen davon aus, dass er zum Saison-Endspurt wieder topfit sein wird."

Auf ein zeitnahes Comeback von Wirtz hofft auch Matthäus. "Ich wünsche Florian Wirtz eine gute Genesung und hoffe, dass er schnellstmöglich zurückkommt. Wir wissen nicht, wie lange er genau ausfällt. Mehrere Wochen könnten auch drei Wochen sein." Die Frage ist seiner Ansicht nach: "Ist etwas gerissen oder nicht?"

Bayer Leverkusen "vor wichtigen Spielen"

Matthäus betonte, er sei kein Arzt, "aber aufgrund dessen, was ich anhand der TV-Bilder gesehen habe und als Spieler an Verletzungen selbst mitgemacht habe, glaube und hoffe ich, dass bei Florian nichts gerissen ist. Ich hoffe, dass er nach der Länderspielpause zumindest wieder mit dem Lauftraining anfangen kann."

Der Meisterzug in der Bundesliga ist für Bayer seit der Pleite gegen Werder so gut wie abgefahren, "aber in der Champions League gegen Bayern am Mittwoch und im DFB-Pokal in Bielefeld Anfang April stehen sie vor wichtigen Spielen", gab Matthäus zu bedenken.