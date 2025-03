Transfer-Plan von Dynamo Dresden aufgedeckt

IMAGO/Lutz Hentschel

Dynamo Dresden will Jonas Sterner (m.) unbedingt behalten

Dynamo Dresden besitzt die besten Karten, um in der kommenden Saison nach drei Jahren Abstinenz wieder in der 2. Bundesliga zu spielen. Als Tabellenführer geht der Ostklub in das Saisonfinale der 3. Liga. In Sachsen richtet man derweil schon den Blick in das deutsche Oberhaus, um Leihgabe Jonas Sterner über den Sommer hinaus halten zu können.

Laut "Bild" will Dynamo Dresden Jonas Sterner unbedingt behalten. Aktuell ist der 22-Jährige von Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel nur ausgeliehen. An der Förde steht der Rechtsverteidiger, der beim großen Aufstiegsfavoriten der 3. Liga absoluter Stammspieler ist, noch bis 2026 unter Vertrag.

Dem Boulevardblatt zufolge wolle man in Sachsen versuchen, den Abwehrspieler im Falle eines Zweitliga-Aufstiegs fest zu verpflichten. Eine Kaufoption besitzt Dynamo nicht, die Ablösesumme wäre demnach frei verhandelbar. Ein Transfer ist laut "Bild" wohl von der Ligazugehörigkeit der Störche abhängig.

Dynamo Dresden: Sterner-Verbleib nur bei Kieler Klassenerhalt?

Sollte der Bundesliga-Neuling nach nur einem Jahr wieder den Weg in die Zweitklassigkeit antreten müssen, dann wäre Sterner wohl auch ein potenzieller Kaderkandidat bei den Norddeutschen, heißt es. Ein Verbleib des Eigengewächses bei Holstein Kiel im Falle es Klassenerhalts in der deutschen Eliteliga sei allerdings unwahrscheinlich.

Im Falle eines Kieler Ligaverbleibs werde Dynamo Dresden bei dem Youngster Ernst machen, so die "Bild". Sollte sich eine feste Verpflichtung nicht realisieren lassen, wolle man auch über eine weitere Leihe verhandeln. Dafür müsste Sterner sein Arbeitspapier in Kiel aber zunächst verlängern. Der Ostklub ist demnach bereits auf beide Szenarien vorbereitet.

Um überhaupt Chancen auf einen Sterner-Verbleib zu haben, müsste der Traditionsklub wohl allerdings den Aufstiegs perfekt machen. Nach 27 Spieltagen thront Dresden auf dem ersten Tabellenplatz. Relegationsrang drei ist jedoch nur fünf Punkte entfernt.