Hertha appelliert an eigene Fans

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Hertha BSC befindet sich in einer schlimmen Krise

Fußball-Zweitligist Hertha BSC taumelt trotz eines zuletzt vollzogenen Trainerwechsels in Richtung 3. Liga. Nun haben sich die Berliner an ihre Fan-Gemeinschaft gewandt. Das Credo: Zusammenhalt.

Zweitligist Hertha BSC hofft in den kommenden, schweren Wochen auf die Unterstützung seiner Anhänger.

In einem Schreiben an die eigenen Mitglieder, das "Sky" vorliegt, gibt der aktuelle Tabellen-14. unumwunden zu, dass man sich inzwischen "im Abstiegskampf" befindet. "Dennoch bringt es nichts, sich gegenseitig zu zerfleischen. Wir haben alle ein gemeinsames Ziel bis zum 19. Mai - Hertha BSC in der 2. Bundesliga zu halten. So hart das Erkennen dieser Realität ist, so wichtig ist das Erreichen dieses Ziels."

In der Tat ist das Polster auf den Relegationsrang nur noch minimal. Drei Zähler trennen die Berliner von Eintracht Braunschweig und dem 16. Platz. Sieben Punkte sind es zum direkten Abstiegsplatz. Am kommenden Sonntag (13:30 Uhr) muss die Mannschaft von Stefan Leitl ausgerechnet nach Braunschweig reisen - ein Sieg ist aus Sicht der Hertha Pflicht.

Hertha BSC kündigt Analyse an

In dem Klub-Statement kündigten die Hertha-Bosse zudem eine lückenlose Aufarbeitung der Saison an. "An dieser Stelle möchten wir auch ganz klar betonen, dass uns im Anschluss an die Saison eine schonungslose Analyse der sportlichen Situation erwartet. Hertha BSC, das Wohl des Vereins, steht über allem", so die Alte Dame.

Unterdessen beschäftigt sich man in der Bundeshauptstadt durchaus schon mit dem Super-GAU. "Unsere Pflicht ist es, sich mit allen möglichen Szenarien auseinanderzusetzen. Das machen wir. Kein Ausgang dieser Saison wird uns daher unerwartet treffen", so die Berliner. Zuvor hatte sich Geschäftsführer Thomas E. Herrich bereits bei "Bild" entsprechend geäußert.

Die Berliner hatten sich Mitte Februar von Cheftrainer Cristian Fiél getrennt, seither steht Stefan Leitl in der Verantwortung. Aus drei Spielen holte Hertha seither aber nur einen Punkt.