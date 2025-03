Nach Tod vom Teamarzt: Barca zwischen Trauer und Pflicht

IMAGO/Jose Manuel Alvarez Rey

Hansi Flick und der FC Barcelona haben schwere Tage hinter sich

Der Tod des Teamarztes wirkt beim FC Barcelona nach - dennoch muss das Team von Trainer Hansi Flick sportlich auf der Höhe sein. Gegen Benfica ist ein Weiterkommen Pflicht.

Hansi Flick und sein Team versammelten sich in der Mitte des Trainingszentrums Camp Tito Vilanova und bildeten einen großen Kreis. Flick schaute auf den Boden, Robert Lewandowski in den Himmel - dann applaudierten die Profis des FC Barcelona noch einmal ihrem Teamarzt Carles Miñarro Garcia, dessen Tod mit nur 40 Jahren den ganzen Klub tief getroffen hat.

"Es ist ein großer Verlust, Carles war ein großartiger Mensch und ein großartiger Arzt", sagte Flick am Montag. Gemeinsam mit Präsident Joan Laporte suchte der Ex-Bundestrainer das Gespräch mit den Spielern in der spürbar beeinträchtigten Vorbereitung auf das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Benfica Lissabon am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN): "Wir wollen für ihn spielen, in dieser Situation ist es sehr wichtig, für ihn zu gewinnen. Wir sind dazu bereit."

Wann findet Barcelona zur Normalität zurück?

Barca war nach der traurigen Nachricht vom Samstag in einer Schockstarre verfallen, das Ligaspiel gegen CA Osasuna wurde kurzfristig abgesagt. "Mir fehlen die Worte", hatte Marc-André ter Stegen, der verletzte Kapitän des Spitzenklubs, auf X geschrieben: "Wir werden Dich sehr vermissen und immer in unseren Herzen tragen, Carles". Auch Ex-Leipzig-Star Dani Olmo und seine Familie kennen Miñarro Garcia schon lange, die Trauer ist entsprechend groß.7

Auch bis zum Königsklassen-Duell gegen Benfica ist eine Rückkehr in die Normalität nicht denkbar, am Montag fanden in Barcelona weitere Trauerbekundungen statt. Die Chancen auf einen Viertelfinaleinzug sollten nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel dennoch gut stehen für die Blaugrana, die in dieser Saison noch viel vorhaben.

Sogar ein "Triple" ist nicht undenkbar - in der Liga ist Barca Tabellenführer vor Real Madrid und Atlético Madrid, im Pokal steht Anfang April das Halbfinal-Rückspiel bei Atlético an. Doch nun geht es erstmal um die europäische Pflicht in der Königsklasse, Benfica soll nur eine Zwischenstation sein. "Wir müssen weitermachen, das ist unsere Aufgabe", sagte Flick, auch wenn es zum jetzigen Zeitpunkt alles andere als leicht ist: "Es ist eine wichtige Verpflichtung für den Verein, und wir wollen gut abschneiden."