Undav von VfB-Boss angezählt: "Werden diskutieren müssen"

IMAGO/Julia Rahn

Deniz Undav befindet sich in einer veritablen Krise beim VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart kommt in der Fußball-Bundesliga in den letzten Monaten nicht richtig vom Fleck, holte aus den vergangenen sieben Meisterschaftsspielen nur einen Sieg. Ein Grund für die sportliche Talfahrt ist auch die Tor-Krise von Nationalspieler Deniz Undav. Dieser wurde jetzt sogar schon öffentlich von Sportvorstand Fabian Wohlgemuth angezählt.

Die Formkrise von Deniz Undav im Trikot des VfB Stuttgart lässt sich klar anhand von Zahlen belegen. In den letzten neun Bundesliga-Partien hat der 28-Jährige erst ein einziges Tor geschossen, offenbarte ansonsten im gegnerischen Strafraum eine bis dato nicht gekannte Ladehemmung beim Torabschluss.

Auch darüber hinaus wirkte der Stürmer bisweilen wie ein Fremdkörper im Angriffsspiel der Schwaben. Lieferte Undav in seiner Premierensaison für den VfB vor einem Jahr noch überragende 28 Scorerpunkte in 30 Einsätzen, hat er in der laufenden Spielzeit erst neun direkte Torbeteiligungen zu Buche stehen.

Die mageren Leistungen des Offensivmanns sind auch den Stuttgarter Verantwortlichen nicht verborgen geblieben. Nicht nur, dass Undav beim Gastspiel in Kiel am letzten Samstag schon in der Halbzeit vom Feld genommen wurde.

Deniz Undav droht beim VfB Stuttgart die Bank

Anschließend wurde der Stürmer auch noch öffentlich von VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth angezählt, der in der "Bild" mit klaren Worten zitiert wurde: "Darüber werden wir diskutieren müssen, das werden wir mit ihm besprechen."

Nach der harmlosen Vorstellung gegen die Kieler Störche meinte Wohlgemuth weiter über Undav: "Die Trainingswoche war gut. Dass es in den letzten Wochen in den Spielen nicht so überzeugend wirkt, daran müssen wir mit ihm zusammen arbeiten."

Für die kommenden Wochen droht dem bisherigen Stammspieler in jedem Fall die Bank, erzielte der eingewechselte Ermedin Demirovic doch das Ausgleichstor gegen Kiel.