Kompany über Wirtz: "Kannst du nicht 1 zu 1 ersetzen"

Vincent Kompany vom FC Bayern hat sich zu Florian Wirtz geäußert

Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League muss Bayer Leverkusen ohne Superstar Florian Wirtz auskommen - das macht die ohnehin schwierige Aufgabe gegen den FC Bayern, der den ersten Vergleich mit 3:0 für sich entschieden hatte, noch komplizierter. Auch der Münchner Trainer Vincent Kompany weiß um die Bedeutung des deutschen Nationalspielers für die Werkself.

"Er bleibt ein Unterschiedsspieler", betonte der Belgier vor dem Showdown am Dienstag (21:00 Uhr/Prime Video und im LIVE-Ticker bei sport.de) im Rheinland: "Und solche Spieler kannst du nicht 1 zu 1 ersetzen. Das muss man über das Kollektiv schaffen oder mit einer etwas anderen Spielidee."

Florian Wirtz hatte im Bundesliga-Spiel gegen den SV Werder Bremen (0:2) am vergangenen Samstag nach einem heftigen Foul von Mitchell Weiser eine Innenbandverletzung im rechten Sprunggelenk erlitten und wird mehrere Wochen fehlen.

Die Bayern wollen ihre Herangehensweise vor dem deutschen Duell allerdings nicht anpassen. "Wir können in unserer Vorbereitung nicht zu viel ändern", verdeutlichte Vincent Kompany, "es gibt so viele andere Spieler mit Qualität auf dem Platz."

Trotz des auf dem Papier komfortablen Vorsprungs warnte Kompany seine Schützlinge vor zu viel Gelassenheit, das Rückspiel werde "seine eigene Geschichte" haben, "es wird nicht monoton sein, es wird einiges passieren."

FC Bayern nach Peinlich-Pleite "mit Feuer im Bauch"?

Auch Thomas Müller übte sich im Vorfeld in Zurückhaltung. "Es werden beide Mannschaften mit dem Messer zwischen den Zähnen auflaufen", und wer nicht bis in die Haarspitzen motiviert sei "und alle Messer dabei hat, die irgendwie regulär zu benutzen sind, der ist da dann falsch!", so der Routinier, der ergänzte, dass das 3:0 "ein sehr gutes" und kein "gefährliches" Ergebnis sei.

Dazu seien die Münchner in dieser Saison nach Niederlagen immer "mit Feuer im Bauch ins nächste Spiel gegangen", ergänzte Goalgetter Harry Kane angesichts der jüngsten Peinlich-Pleite gegen den VfL Bochum (2:3), "und das brauchen wir auch am Dienstag."