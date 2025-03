Schafft Leverkusen das Wunder? Matthäus legt sich fest

IMAGO/Gonzales Photo/Morten Kjaer

Lothar Matthäus äußerte sich zum Rückspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern

Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus blickt gespannt auf das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern am Dienstagabend (ab 21:00 Uhr). Kann der amtierende Meister aus dem Rheinland nach der 0:3-Hinspielniederlage vor sechs Tagen tatsächlich das Wunder schaffen?

Der langjährige Bayern-Star Lothar Matthäus hält es zumindest nicht für gänzlich ausgeschlossen, dass es noch einmal richtig heiß werden kann zwischen der Werkself und den Münchnern.

"Wenn die Leverkusener ihr dominantes Spiel hinbekommen, sich Chancen wie zuletzt im Bundesligaspiel herausarbeiten - und diese Chancen verwerten - können sie auch ohne Mittelstürmer Tore schießen. Wenn ein früher Treffer fällt oder es nach 60, 70 Minuten 2:0 steht, dann wird in Leverkusen richtig etwas los sein", schrieb er in seiner "Sky"-Kolumne.

Der Ausfall von Nationalspieler Florian Wirtz schwäche die Leverkusener selbstverständlich, dennoch könne der amtierende deutsche Champion auch ohne den 21-Jährigen eine große Leistung bringen, ist sich der Ex-Weltmeister sicher: "Wirtz ist nicht eins zu eins zu ersetzen, aber trotzdem wird Trainer Xabi Alonso nicht klagen, sondern er wird versuchen, eine Lösung zu finden. Er hat schnelle Spieler, und vielleicht wächst einer von ihnen über sich hinaus."

FC Bayern laut Matthäus "gut vorbereitet"

Grundsätzlich geht Matthäus aber davon aus, dass der FC Bayern nach der 3:0-Machtdemonstration als haushoher Favorit auf das Weiterkommen ins Viertelfinale gilt und nicht mehr allzu viel anbrennen lässt.

"Bayern München hat aus den bisherigen Duellen gegen Leverkusen in dieser Saison gelernt und ist gut vorbereitet. Die Mannschaft von Vincent Kompany darf nicht nur verteidigen, sondern muss selbst die Initiative ergreifen. Sie muss versuchen, das Spiel zu bestimmen und Leverkusen - wie im Hinspiel - zu Fehlern zu zwingen", so der TV-Experte, der selbst in seiner ruhmreichen Karriere nie die Champions League gewinnen konnte.