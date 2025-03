Matthäus-Ritterschlag für Bayern-Star

IMAGO/Revierfoto

Leon Goretzka ist beim FC Bayern wieder eine feste Größe

Leon Goretzka galt unter Cheftrainer Vincent Kompany beim FC Bayern bereits als aussortiert, fand sich in der Hinrunde der laufenden Spielzeit bisweilen mehr auf der Ersatzbank als auf dem Rasen wieder. Doch der Mittelfeldspieler hat sich in München einmal mehr durchgebissen und hat sich seinen Stammplatz zurück erkämpft.

Eine Leistung, die Ex-Weltmeister Lothar Matthäus mit großem Respekt würdigt: "Er wurde öffentlich abgeschoben, aber er hat weitergekämpft und sich durchgebissen", schrieb der 63-Jährige in seiner "Sky"-Kolumne. Goretzkas Umgang mit der anfänglichen Situation unter Kompany zeige laut Matthäus "nicht nur, was er für ein Fußballer ist, sondern auch, was er für ein Mensch ist, welche Mentalität er mitbringt."

Im vergangenen Sommer war Goretzka, der noch ein laufendes Arbeitspapier bis 2026 beim deutschen Rekordmeister hat, von den Bayern-Verantwortlichen ein Wechsel nahegelegt worden.

Der 30-Jährige entschied sich aber, den Konkurrenzkampf in München anzunehmen. Inzwischen hat sich der 57-malige Nationalspieler im defensiven Mittelfeld neben Joshua Kimmich wieder einen Stammplatz im Team des deutschen Rekordmeisters erarbeitet.

Goretzka steht bei 30 Pflichtspiel-Einsätzen für den FC Bayern

"Er hat jedem gezeigt, was für ein wichtiger Spieler er für Bayern sein kann. Nicht nur in dieser Saison, auch in der Zukunft", so Matthäus.

Der Weltfußballer von 1990 würdigte den gebürtigen Bochumer auf besondere Weise, indem er ihn mit sich selbst in seiner Glanzzeit in den 1980er- und 1990er-Jahren verglich.

"Ich habe die Kritik an Goretzka nie verstanden und war immer auf seiner Seite. Ich habe schon häufig gesagt, dass er der Bundesligaspieler ist, der mir am nächsten kommt. Ich verfolge Leon seit zehn Jahren und er hat mich damals schon an den jungen Lothar erinnert. Box-to-box zu spielen, war auch immer mein Auftrag über die gesamte Karriere hinweg", schrieb Matthäus und betonte, dass er sich persönlich für den 30-Jährigen freue.

Goretzka steht in der laufenden Saison mittlerweile bei 30 Pflichtspiel-Einsätzen für den FC Bayern, in denen er fünf Tore erzielte.