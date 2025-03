Bericht: Klare Tendenz bei Joao Palhinha

IMAGO/Mladen Lackovic

Gegen den VfL Bochum flog Joao Palhinha mit Rot vom Platz

Gemessen an der hohen Ablösesumme von mindestens 50 Millionen Euro ist Joao Palhinha bis dato eine der großen Enttäuschungen der laufenden Saison beim FC Bayern. Zuletzt mehrten sich die Spekulationen, dass die Münchner die Notbremse ziehen und den Mittelfeldspieler nach nur einem Jahr wieder verkaufen könnten. Nun zeichnet sich offenbar eine Tendenz ab.

Trotz der schwachen Saison des portugiesischen Nationalspielers, die in der glatten Roten Karte am letzten Samstag gegen den VfL Bochum ihren bislang unrühmlichen Tiefpunkt fand, wird es im Sommer wohl nicht zur Trennung zwischen Verein und Spieler kommen.

Das zumindest vermeldete "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg. Noch ist sein Verbleib in München über das Saisonende hinaus zwar nicht hundertprozentig gesichert. Doch der Bundesliga-Spitzenreiter strebe eine Ausleihe oder gar einen Verkauf von Joao Palhinha nicht aktiv an, hieß es weiter.

Der zentral-defensive Mittelfeldspieler hatte im vergangenen Jahr einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2028 beim deutschen Rekordmeister unterzeichnet, sich aber bislang nicht nachhaltig unter Cheftrainer Vincent Kompany empfehlen können.

Joao Palhinha will beim FC Bayern bleiben

Am vergangenen Bundesliga-Wochenende erhielt er zum erst fünften Mal in der laufenden Bundesliga-Spielzeit die Chance in der Startaufstellung, flog nach grobem Foulspiel aber schon nach 42 Minuten vom Platz. Zu diesem Zeitpunkt führte der FC Bayern mit 2:1 gegen den VfL Bochum, am Ende stand es bekanntermaßen 2:3.

Wie es in dem Medienbericht weiter heißt, wolle Palhinha selbst keinesfalls weg aus München. Er fühle sich in der Stadt sowie im Verein sehr wohl und wolle sich unbedingt beim FC Bayern behaupten und durchsetzen, vermeldete "Sky".

Demzufolge hat der 29-Jährige bis dato auch mit keinem anderen Verein gesprochen und strebe das für das Sommer-Transferfenster auch gar nicht an.