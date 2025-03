Bericht: Bayer-Star will Leverkusen unbedingt verlassen

IMAGO/UWE KRAFT

Jeremie Frimpong (r.) spielt seit 2021 für Bayer Leverkusen

Jeremie Frimpong ist seit Jahren absoluter Stammspieler bei Bayer Leverkusen. Glücklich macht den Niederländer das aber offenkundig nicht mehr. Laut eines jüngsten Medienberichts will der Rechtsverteidiger unbedingt weg aus dem Rheinland.

Laut "Sky"-Informationen plant Jeremie Frimpong einen neuen Anlauf, den amtierenden deutschen Meister im Sommer zu verlassen. Schon im vergangenen Jahr wurden dem 24-Jährigen Wechselambitionen nachgesagt. Damals soll ein Transfer aber aufgrund mangelnder Angebote nicht zustande gekommen sein.

Nach Informationen des TV-Senders sei es nun erneut das Ziel des gebürtigen Amsterdamers, Bayer Leverkusen den Rücken zuzukehren. Und das, obwohl Frimpong auch in dieser Saison unter Cheftrainer Xabi Alonso wieder absolut gefragt ist.

Wettbewerbsübergreifend kam er auf der rechten Außenbahn nämlich bereits in 38 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte dabei drei Treffer für die Werkself.

Vertraglich ist der niederländische Nationalspieler auch noch bis 2028 an Bayer Leverkusen gebunden. Trotzdem soll Frimpong weiterhin einen ausgeprägten Wechselwunsch hegen und dabei auch klare Zielvorstellungen haben.

Frimpong spielte 125 Mal in der Bundesliga für Bayer Leverkusen

Wie es nämlich in dem Medienbericht weiter heißt, träumt Frimpong von einer Karriere in der spanischen La Liga in Diensten von Real Madrid oder des FC Barcelona. Keine Option soll hingegen die englische Premier League sein, da der Fußball auf der Insel zu körperbetont für ihn gespielt würde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand scheint klar, dass spätestens nach Saisonende der Poker um den Außenverteidiger erneut eröffnet werden könnte.

In den vergangenen vier Jahren hatte sich Jeremie Frimpong bei den Rheinländern zu einer großen Konstante auf der rechten Seite entwickelt. Er bestritt alleine in der Bundesliga bereits 125 Partien und erzielte dabei starke 21 Tore.