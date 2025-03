Medien: ManUnited flirtet mit Ex-Weltklasse-Stürmer

IMAGO/Andrew Yates

Amorim ist bei Manchester United angeblich angezählt

Die Dauer-Krise von Manchester United ist und bleibt ein Dauer-Thema. Spekuliert wird in diesem Zuge immer wieder über die Zukunft von Trainer Ruben Amorim. Der Portugiese sitzt angeblich nicht mehr fest im Sattel. Gerüchte über einen konkreten Nachfolger kommen nun aus Italien.

Englands Rekordmeister kommt einfach nicht in die Spur. Auch in den letzten fünf Ligaspielen feierte Manchester United lediglich einen einzigen Sieg. Der sportliche Status quo ist und bleibt dramatisch.

Aus diesem Grund wird auch weiterhin fleißig über eine mögliche Entlassung von Trainer Ruben Amorim im kommenden Sommer diskutiert. Die neuste Meldung diesbezüglich kommt aus Italien, wo die Sportzeitung "Tuttosport" behauptet, dass die Red Devils bereits einen möglichen Nachfolger für den Portugiesen an der Angel haben.

Diesen Top-Trainer hat ManUnited auf der Liste

Bei diesem Trainer soll es sich um Inter Mailands Simone Inzaghi handeln. Der ehemalige Weltklasse-Stürmer steht beim derzeitigen Tabellenführer der Serie A nur noch bis 2026 unter Vertrag. Sein Name stehe vor allem bei ManUnited und Tottenham auf der Liste, heißt es.

Argumente sammelte Inzaghi in den letzten Monaten nicht nur durch die starken Leistungen seiner Mannschaft in der italienischen Liga, sondern vor allem auch in der Champions League. Hier trotzte er Manchester City zu Saisonbeginn ein 0:0 ab, ließ anschließend einen 1:0-Sieg gegen den FC Arsenal folgen. Nach dem 2:0 im Hinspiel gegen Feyernoord ist Inter zudem klar auf Viertelfinal-Kurs, in dem ein Duell mit dem FC Bayern winkt.

Von diesen großen Spielen ist Manchester United mittlerweile meilenweit entfernt. Nach 28 Spielen rangiert die Mannschaft in der Premier League nur auf Platz 14. In den beiden nationalen Pokal-Wettbewerben flogen die Red Devils bereits raus. Die letzte verbleibende Titelchance bietet sich in der Europa League, wo das Weiterkommen nach dem 1:1 im Achtelfinalhinspiel gegen Real Sociedad auf wackligen Beinen steht.