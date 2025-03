Was sagt Kovac vor dem CL-Endspiel?

IMAGO/Madeleine Fantini

Niko Kovac muss mit dem BVB am Mittwoch gewinnen, um die Saison zu retten

Nach dem Unentschieden (1:1) im Achtelfinal-Hinspiel gegen OSC Lille steht für den BVB am Mittwoch (18:45 Uhr) das Rückspiel an. Nur mit einem Auswärtssieg kann Niko Kovac mit Borussia Dortmund die Saison noch irgendwie retten. Vorab stellt sich der Cheftrainer am den Fragen der Medienvertreter.

sport.de zeigt die Pressekonferenz von Borussia Dortmund mit Niko Kovac am Dienstagabend (19:00 Uhr) im Stream. Das Video ist dann oben anstelle des Artikelbilds abspielbar.

Für den BVB ist das Achtelfinal-Rückspiel ein regelrechtes Endspiel. Nur mit einem Sieg rettet die Dortmunder Borussia vorerst ihre Saison. Denn: Als Tabellenzehnter der Bundesliga träumt selbst der optimistischste Fan längst nicht mehr von einer Qualifikation fürs nächste Jahr. Scheidet Schwarz-Gelb nun aus, droht ein Dahindümpeln bis zum Saisonende im sportlichen Niemandsland.

Dass die womöglich letzte Stunde geschlagen hat, ist auch den Spielern bekannt. Ein Weiterkommen in der Königsklasse sei die "letzte Chance, den Turnaround zu schaffen", so Abwehrspieler Nico Schlotterbeck zuletzt.

BVB-Boss Ricken stellt sich hinter Kovac

Sport-Geschäftsführer Lars Ricken hat nach dem blutleeren Auftritt im Heimspiel gegen den FC Augsburg (0:1) den Ton bereits verschärft. "Die ganze Mannschaft ist gefordert, in Lille (...) endlich Kampfgeist und unbändigen Siegeswillen zu zeigen", forderte der BVB-Boss in der "Bild"-Zeitung unmissverständlich. "Und zwar nicht nur eine Halbzeit lang wie im Hinspiel, sondern bis der Schiedsrichter abpfeift." Ohne Ausreden: "Es liegt definitiv nicht am Trainer!"

Er forderte daher: "100 Prozent Konzentration, Einsatzwillen und Gemeinsamkeit."

Und Niko Kovac? Der hatte sich in den ersten Wochen seiner Amtszeit zunächst stur vor seine neue Mannschaft gestellt, um das angeknackste Selbstvertrauen der Spieler wiederherzustellen - allerdings nur mit kurzzeitigem Erfolg. Nach der Blamage gegen Augsburg musste auch der Kroate beklagen, dass die BVB-Profis die klaren Vorgaben nicht eingehalten hatten. "Wir haben das bekommen, was wir gezeigt haben", sagte er vernichtend: "Nichts."