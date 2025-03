Fritz-Ansage als Fingerzeig für Werders Streichkandidaten?

IMAGO/RHR-FOTO

Anthony Jung (2.v.r.) gilt als Verkaufskandidat bei Werder Bremen)

Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz hatte jüngst in aller Öffentlichkeit angekündigt, dass Werder Bremen vor einem personellen Umbruch stehe. Vor allem für Anthony Jung und Milos Veljkovic war das eine womöglich richtungweisende Aussage.

Beide Defensivspieler gelten derzeit als mögliche Streichkandidaten bei den Bremern, haben noch keinen Vertrag über die laufende Saison hinaus. Gegenwärtig stehen der 33-Jährige und der 29-Jährige bei Cheftrainer Ole Werner aber trotzdem hoch im Kurs, verweilten beim 2:0-Überraschungscoup der Hansestädter bei Bayer Leverkusen über 90 Minuten lang auf dem Rasen.

Konkret auf die offene Zukunft des Duos angesprochen, meinte Werders Leiter Profifußball Peter Niemeyer gegenüber der "Bild" nun erneut vielsagend: "Wir wissen, was sie können und was wir an ihnen haben. Der gute Auftritt verändert unsere Einschätzung nicht. Wir werden mit Milos und Tony zeitnah Gespräche führen."

Niemeyer bestätigte die vorherige Aussage seines Vorgesetzten Fritz, der sich im Fußball-Talk "Doppelpass" bei "Sport1" öffentlich für einen Umbruch im Werder-Kader ausgesprochen hatte.

Jung und Veljkovic als Dauerbrenner bei Werder Bremen

"Es ist wichtig, ein Fundament zu haben. Aber man muss auch neue Reize setzen, Neugier entwickeln. Wir arbeiten schon sehr lange und gut mit Ole zusammen, natürlich muss es da im Kader auch Veränderungen geben", meinte der Lizenzspielerleiter mit Hinblick auf die bevorstehende Transferphase.

Milos Veljkovic ist aktuell der dienstälteste Feldspieler im Werder-Kader und bereits seit 2016 im Verein. Er erlebte in den letzten Jahren ebenso alle Höhen und Tiefen bei den Hanseaten mit wie auch Innenverteidiger-Kollege Anthony Jung, der seit vier Spielzeiten mit der Werder-Raute aufläuft.

In der laufenden Spielzeit stand kein Feldspieler häufiger für Werder Bremen in der Bundesliga auf dem Platz als Anthony Jung, der 24 der 25 Saisonspiele absolvierte.