Insider gibt exklusive Einblicke: So tickt Bayerns Urbig

Jonas Urbig vertritt derzeit Manuel Neuer im Tor des FC Bayern

Martin Heck, früherer Trainer von Jonas Urbig aus dessen Zeit beim 1. FC Köln, hat im Gespräch mit ntv/RTL und sport.de exklusive Einblicke zum aktuellen Hoffnungsträger des FC Bayern geliefert.

Jonas Urbig ist beim FC Bayern dieser Tage in aller Munde: Kein Wunder, muss der 21-Jährige, der erst im Winter vom 1. FC Köln kam, am Dienstagabend beim Achtelfinalrückspiel in Leverkusen (ab 21 Uhr im sport.de-Live-Ticker) in der Champions League erstmals über 90 Minuten ran.

Im Hinspiel, das die Münchner mit 3:0 gewannen, war Urbig noch nach gut einer Stunde für den an der Wade verletzten Manuel Neuer eingewechselt worden, stand danach bislang "nur" in der Bundesliga (beim 2:3 gegen den VfL Bochum) über die volle Distanz auf dem Feld. Nun hat sein früherer Trainer, Martin Heck, verraten, was Urbig so stark macht.

"Er ist sehr gelassen!", verriet Heck, der Urbig aus gemeinsamen Zeiten im Nachwuchs des 1. FC Köln kennt, im Interview mit RTL/ntv und sport.de. Als Torwart benötige man diese Eigenschaft ohnehin, aber Urbig sei ganz im Besonderen einer, "der den Druck braucht, der den Druck richtig genießt, der sich keine Gedanken macht".

Martin Heck (re.) ist Co-Trainer beim SV Darmstadt unter Florian Kohfeldt

Hecks Prognose daher für das Rückspiel gegen den Double-Sieger "Ich glaube, dass er das Spiel gegen Bayer Leverkusen genießt, dabei wahnsinnig professionell ist und das Beste für seine Mannschaft rausholen will."

Vertrauter: Urbig hat das Zeug zum Nationalkeeper

Gefragt, ob Urbig, der aktuell Torwart der deutschen U21 des DFB ist, auch das Zeug für die A-Nationalmannschaft hat, wurde Heck deutlich: "Mit Sicherheit! Jonas ist einen etwas anderen Weg gegangen, über die Leihen nach Regensburg und zu Greuther Fürth, ein sehr bodenständiger Weg, und deswegen trau ich Jonas, der wahnsinnig ehrgeizig und fleißig ist, mit Sicherheit zu, in Deutschland eine ganz, ganz große Torwart-Rolle zu spielen."

Urbig gehöre "definitiv" und "absolut" zu den größten Talenten unter den deutschen Torhütern, so der Insider weiter, der - nach einer Zwischenstation beim VfL Osnabrück - heute als Co-Trainer unter Florian Kohfeldt bei Zweitligist Darmstadt 98 tätig ist, nachdem er zuvor jahrelang in verschiedenen Funktion in der Kölner Jugend aktiv gewesen war.

Während Urbig, der zuletzt einiges an Muskelmasse zulegte, auf dem Feld hervorsticht, gibt sich der Keeper abseits des Feldes eher unscheinbar.

"Er ist jetzt nicht so der Extrovertierte", gab Heck preis. Urbig sei "ein ganz, ganz angenehmer, bodenständiger Mensch. Er braucht jetzt nicht unbedingt immer die Öffentlichkeit und von daher ist er jetzt nicht so derjenige, der sich gerne in die erste Reihe stellt", sagte der 42-Jährige.