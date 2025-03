Sorgen um Pavlovic: Neue Details zur Ausfallzeit enthüllt

IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

Wie lange fehlt Pavlovic dem FC Bayern noch?

Der FC Bayern muss offenbar noch deutlich länger als befürchtet auf Aleksandar Pavlovic verzichten. Eine zeitige Rückkehr des Mittelfeldspielers zeichnet sich immer noch nicht ab.

Wie lange der FC Bayern noch auf Aleksandar Pavlovic verzichten muss, ist Stand heute völlig unklar. Der Verein teilte bislang lediglich mit, dass der Mittelfeldspieler aufgrund eines "hartnäckigen Infekts" bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen werde.

Die "Abendzeitung" berichtete am Dienstag derweil, dass sich Klub und Spieler wahrscheinlich auf mehrere Wochen einstellen müssen. Dort ist die Rede von einem "massiven viralen Infekt", der den 20-Jährigen derzeit außer Gefecht setzt.

FC Bayern droht längerer Pavlovic-Ausfall

Laut "AZ"-Informationen wird Pavlovic nicht nur das kommenden Bundesligaspiel gegen Union Berlin sowie die beiden anstehenden Nations-League-Spiele der deutschen Nationalmannschaft verpassen, sondern könnte auch darüber hinaus noch ausfallen.

Aktuell sei die Hoffnung, der Spieler könne nach der Länderspielpause wieder ins Training einsteigen, heißt es. Sollte dieser Fall eintreten, sei eine Kader-Rückkehr zum Ligaspiel gegen den FC St. Pauli (29. März) denkbar. Womöglich, so schreibt die Münchner Zeitung, verzögert sich die Pavlovic-Rückkehr aber auch bis in den April hinein.

Auf den FC Bayern warten heiße Wochen

Spätestens dann könnte der Ausfall des Überfliegers den deutschen Rekordmeister schwer treffen. Bereits am 9. April müsste der FC Bayern in einem möglichen Champions-League-Viertelfinale wahrscheinlich gegen Italiens Top-Team Inter Mailand ran. Nur drei Tage später steht in der Bundesliga das prestigeträchtige Duell gegen Borussia Dortmund auf dem Programm. Bis Ende April sieht der Spielplan anschließend Spiele im Drei-Tages-Rhythmus vor.

Einen fitten Pavlovic würde sich dafür wohl vor allem Vincent Kompany wünschen, unter dem der Mittelfeldspieler bis zu seiner Erkrankung in allen Bundesliga-Spielen des Jahres 2025 fest gesetzt war.