Hochspannung vor "Hass-Duell" in Madrid

IMAGO/Alberto Gardin

Simeone und sein Team wollen Real stürzen

Ein Fluch liegt über dem Metropolitano, doch Diego Simeone gibt nicht auf. "Wir leben noch", sagte der Trainer von Atlético Madrid kämpferisch, "und wir könnten am Mittwoch einen guten Abend erwischen." Den braucht sein Team unbedingt, um die schwarze Serie in der Champions League gegen den großen Rivalen Real zu beenden.

In fünf Duellen in der Königsklasse setzten sich bislang stets die Königlichen durch, die beiden bitteren Finalniederlagen 2014 und 2016 schmerzen bis heute. Auch im Achtelfinal-Hinspiel im Bernabeu behielt der Rekordchampion mit 2:1 die Oberhand. Simeone klang daher auch eher vorsichtig: "Wir müssen versuchen, stark und vereint zu sein, in der Hoffnung, unser Spiel zu verbessern."

Kein Wunder, denn die Generalprobe vermasselten die Rojiblancos mit einer 1:2-Pleite beim FC Getafe gehörig und schenkten dabei nach einem Platzverweis gegen Angel Correa in der 88. Minute eine Führung spät her. "Die Spieler fühlen sich schlecht, weil wir ein schlechtes Match gespielt haben", gab Simeone zu.

Die großen Namen sollen es für Real richten

Das Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) verspricht trotzdem große Spannung. In den letzten neun Duellen konnte sich Real wettbewerbsübergreifend nur einmal in 90 Minuten durchsetzen - und zwar im Hinspiel. Real-Trainer Carlo Ancelotti sieht seine Spieler bestens gewappnet für das Rückspiel. "Am Mittwoch werden sie in Topform sein, denn die Motivation für dieses Spiel ist bei allen riesig", versprach er.

Ancelotti, der die Champions League als Trainer bereits sagenhafte fünfmal gewann, baut auf eine bessere Leistung seiner Superstürmer Vinícius Júnior und Kylian Mbappé. Dem Franzosen Mbappé unterstellte die Sportzeitung "Marca" im Hinspiel "einen alarmierenden Blackout auf allen Ebenen", der Weltmeister von 2018 antwortete ebenso wie Vinícius mit einem Tor beim wichtigen 2:1-Heimsieg am Wochenende gegen Rayo Vallecano, mit dem Real in der Tabelle wieder an Atlético vorbeizog.

Ancelotti nahm Mbappé wie auch Jude Bellingham und Rodrygo mit Blick auf die große Aufgabe am Mittwoch frühzeitig vom Platz. Er habe seinen Stars "einige Minuten erspart, die ihnen für das Spiel am Mittwoch guttun werden", sagte der Italiener und lobte: "Wenn wir so spielen wie in der ersten Halbzeit, haben wir sehr gute Chancen, die Runde zu überstehen."