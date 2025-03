Rolle rückwärts bei Kimmich? Das sagt Nagelsmann

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Bundestrainer Julian Nagelsmann (l.) und sein Kapitän Joshua Kimmich

Immer wieder flammt rund um die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die Positionsdebatte um Joshua Kimmich neu auf. Vor allem, nachdem sich der Führungsspieler des FC Bayern zuletzt als zentral-defensiver Mittelfeldspieler wieder unentbehrlich gemacht hatte, wurden die Stimmen derjenigen jüngst wieder lauter, die Kimmich auch im DFB-Team wieder als Sechser sehen wollen. Nun hat sich der Bundestrainer in der Angelegenheit zu Wort gemeldet.

Joshua Kimmich ist bei Bundestrainer Julian Nagelsmann absolut gesetzt, wurde im letzten Jahr sogar zum Kapitän und damit Nachfolger von Ilkay Gündogan ernannt.

Allerdings wurde er in der deutschen Nationalmannschaft bei der zurückliegenden EM und den Spielen danach primär als Rechtsverteidiger eingesetzt - und nicht im defensiven Mittelfeld, wie beim FC Bayern auf Vereinsebene.

Im Interview mit der "FAZ" erklärte Bundestrainer Julian Nagelsmann, wie er mit dem 30-Jährigen aktuell plant: "Ich muss abwägen: Was ist die kleinere, was ist die größere Baustelle? Aktuell sehe ich noch keinen stabileren Rechtsverteidiger als Josh, erst recht nicht nach der Verletzung von Benny Henrichs", so der DFB-Coach, der Kimmich auch schon beim FC Bayern trainiert hatte.

DFB-Kadernominierung am Donnerstag

Während die hochwertigen Alternativen auf der Rechtsverteidiger-Position also Mangelware sind, hat der Bundestrainer auf der Sechser-Position die Qual der Wahl.

"Auf der Sechs habe ich Pascal (Groß, Anm. d. Red.), Angelo (Stiller), Pavlo (Aleksandar Pavlovic), wenn er fit ist, Rob (Andrich), Felix (Nmecha) und weitere Kandidaten. Das ist die kleinere Baustelle. Deswegen halte ich auch erst einmal daran fest", machte Nagelsmann deutlich, dass für Kimmich bis auf Weiteres weiterhin die Außenverteidiger-Position vorgesehen ist.

Zuletzt hatte neben Kimmich auf der Doppel-Sechs beim FC Bayern auch Leon Goretzka überzeugt. Auch er könnte ins DFB-Team zurückkehren. Die Nominierung des Kaders für die beiden Nations-League-Partien gegen Italien am 20. und 23. März findet am Donnerstag statt.