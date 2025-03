OSC-Ultras fordern "Explosion" gegen den BVB

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Die Lille-Fans hatten schon in Dortmund Grund zum Feiern

Die Ultra-Gruppe "Dogues Virage Est" des französischen Erstligisten OSC Lille hat die Fans ihrer Mannschaft einen Tag vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den BVB dazu aufgerufen, das eigenen Stadion in einen Hexenkessel zu verwandeln und zu zeigen, dass sie mehr als nur eine Gelbe Wand haben.

Vor knapp 50.000 Zuschauern wird der BVB am Mittwochabend ab 18:45 Uhr gegen den OSC Lille um den Einzug in das Champions-League-Viertelfinale kämpfen. Geht es nach Lilles Ultra-Gruppe "Dogues Virage Est", sollten sich die Schwarz-Gelben auf einen heißen Tanz und eine äußerst stimmungsvolle Atmosphäre gefasst machen.

In einem Statement, das die Fan-Gruppierung am Dienstag in den sozialen Medien veröffentlichte, wurden sämtliche Fans mit Eintrittskarten dazu aufgefordert, ihre Plätze schon zum Start des Aufwärmprogramms einzunehmen und so ein erstes Zeichen an einem womöglich historischen Abend zu setzen, an dem der Ligue-1-Klub erstmals in seiner Geschichte die Runde der letzten Acht erreichen könnte.

BVB soll das "gesamte Stadion spüren"

"Morgen Abend findet das Spiel des Jahres statt. Um es zu schaffen, brauchen uns die Spieler", heißt es in dem Statement. "Wir bitten Euch, das Stadion zu betreten, sobald das Aufwärmen beginnt. Unser Gegner muss den Druck des gesamten Stadions, einer ganzen Stadt, spüren, sobald er das Feld betritt."

Die OSC-Fans sollen laut Ultra-Aufforderung "alles geben" und "schreien wie nie zuvor". Einen kleinen Seitenhieb gegen die berühmte "Gelbe Wand" der Dortmunder ließen die Lille-Ultras abschließend auch noch folgen: "Lasst uns ihnen zeigen, dass wir hier mehr als nur eine 'Wand' haben, sondern ein ganzes Stadion, das explodieren wird."

Zusätzlich angeheizt werden soll die Atmosphäre in der Arena durch eine gigantische Choreografie. Geplant ist das, dass diese vor dem Spiel ausgebreitet wird und sämtliche Ränge des Pierre-Mauroy-Stadions umfasst.