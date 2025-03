Kehl nimmt BVB-Stars in die Pflicht

IMAGO/Kirchner-Media/Thomas Haesler

Sebastian Kehl will mit dem BVB aus der Krise

Mit der 0:1-Heimpleite gegen den FC Augsburg hat Borussia Dortmund am Wochenende einen neuen Stimmungstiefpunkt erreicht. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nahm die Spieler vor dem richtungsweisenden K.o.-Spiel in der Champions League gegen den OSC Lille nun in die Pflicht.

"Es geht morgen darum, dagegenzuhalten, sich zu wehren und sich für Borussia Dortmund zu zerreißen", forderte Sebastian Kehl am Dienstag vor dem Abflug nach Frankreich ein.

Nach dem 1:1 im Hinspiel braucht der BVB im Rückspiel (Mittwoch, 18:45 Uhr im sport.de-Liveticker) zwingend einen Sieg. Ein vorzeitiges Aus in der Champions League könnte ansonsten neue Personaldebatten auslösen.

Laut "Sky" ist insbesondere die Zukunft von Kehl akut gefährdet. Auch Trainer Niko Kovac steht nur einen Monat nach seiner Anstellung schon derart in der Kritik, dass eine Trennung im Sommer denkbar erscheint.

Da passt es ins Bild, dass man sich bei den Schwarz-Gelben vorgenommen hat, das Rückspiel gegen Lille wie ein Finale anzugehen. Um dort zu bestehen, brauche es Körperlichkeit, Mut und Optimismus, zählte Kehl auf. Von den Stars auf dem Rasen verlangte er einen "klaren Kopf und ein heißes Herz".

BVB betreibt "schonungslose" Analyse

Davon war zuletzt gegen Augsburg wenig zu sehen. Kovac soll seine Spieler nach dem dem blutleeren Auftritt in einer Krisensitzung deutlich zusammengefaltet haben.

Der Übungsleiter habe eine kritische Analyse mitsamt Lösungsansätzen geliefert, verriet Kehl. "Das war schon recht schonungslos", gab er ehemalige BVB-Kapitän zu.

Nach der klaren internen Analyse seien nun die Spieler in der Pflicht. "Es liegt an den Jungs, das zu reflektieren und sich zu hinterfragen", mahnte Kehl an.

Gleichzeitig gelte es, die Stars auf dem Rasen nicht komplett allein zu lassen, denn die Verunsicherung sei "spürbar". "Natürlich ist das belastend. Das streift keiner so einfach von sich ab. Ein Spiel wie gegen Augsburg tut weh", sagte Kehl.

Nur mit harter Arbeit könne man nun wieder in die Spur finden. Die werde man in Dortmund leisten. "Das kann ich den Fans versprechen", so Kehl.