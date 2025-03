Kovac verschärft den Ton beim BVB

IMAGO/Madeleine Fantini

Niko Kovac steht mit dem BVB unter Druck

Cheftrainer Niko Kovac hat den Ton gegenüber den Spielern von Borussia Dortmund stark verschärft.

Nach der Niederlage gegen den FC Augsburg (0:1) "sei er sehr deutlich und direkt" gewesen, berichtete Kovac vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) beim OSC Lille. "Das war auch notwendig." Details allerdings behalte er für sich.

Es sei "wichtig, die Sinne zu schärfen", sagte Kovac, "wichtig, den Fokus auf den Sport zu lenken". Stürmer Serhou Guirassy nannte das reinigende Gewitter vom Sonntag "eine klare Unterhaltung zwischen Trainer und Spielern. Das hat mir und allen Spielern gutgetan. Das war wichtig für Mittwoch."

Kovac will in der Startaufstellung im Stade Pierre-Mauroy dennoch keine wilden Dinge machen. "Man kann nicht alles über den Haufen schmeißen", betonte er: "Augsburg war kein Versagen eines Einzelnen, sondern eine kollektive schlechte Mannschaftsleistung." Wer "agiert wie ein Scheibenwischer, immer links und rechts", werde nichts erreichen.

"Es wird eng werden"

In Lille rechnet sich der BVB trotz des enttäuschenden 1:1 im Hinspiel einiges aus. "Wir glauben daran", sagte Guirassy, "das Ziel ist, dieses Spiel zu gewinnen und weiterzukommen." Er würde überdies "gerne mindestens das erreichen, was der BVB in der vergangenen Saison in der Champions League erreicht hat". Da schafften es die Dortmunder ins Finale - und verloren in Wembley gegen Real Madrid.

"Es wird eng werden", sagte Kovac. "Das sind die schönen Spiele." Ein Aus in Frankreich würde allerdings wohl einen Königsklassen-Abschied für lange Zeit bedeuten: In der Bundesliga ist der BVB als Zehnter sieben Punkte vom vierten Platz entfernt, der wieder in die Champions League führt.