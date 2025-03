IMAGO/UWE KRAFT

Xabi Alonso und Bayer Leverkusen sind gegen den FC Bayern ausgeschieden

Das Wunder ist ausgeblieben, der FC Bayern hat Bayer Leverkusen auch im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League keine Chance gelassen. Das sind die Pressestimmen zum deutschen Duell.

Auf das ohnehin schon deutliche 3:0 im Hinspiel folgte für den FC Bayern am Mittwochabend ein nicht weniger klares 2:0 im Rückspiel bei Bayer Leverkusen, damit stehen die Münchner nun im Viertelfinale der Champions League und haben gleichzeitig bewiesen, dass sie die Werkself nicht mehr fürchten müssen. Das sah auch die nationale und internationale Presse so.

Die Pressestimmen zu Bayer Leverkusen gegen FC Bayern (0:2):

ntv: "Der FC Bayern reißt den Mythos Bayer Leverkusen in Fetzen - Kein Florian Wirtz, kein Fußball-Wunder: Der FC Bayern verhindert in der Champions League ein Comeback des aufmüpfigen Rivalen Bayer Leverkusen und darf weiter vom "Titel dahoam" träumen.

Der Spiegel: "Die Bayern sind Deutschlands bestes Fußballteam! Die Leverkusener Aufholjagd fällt aus. Dominante Münchner gewinnen auch das Achtelfinalrückspiel der Champions League. Harry Kane ist jetzt doch einer für die wichtigen Tore. Und hinten hielt einer trotz "dicker Hose" glänzend. "

Bild: "Nix mit Wunder von Leverkusen - jetzt lebt nur noch der Bayern-Traum vom Finale dahoam. Bayern dominiert, Leverkusen mit Trainer Xabi Alonso raus!"

kicker: "Kane zieht Leverkusen den Stecker: Bayerns Traum vom "Finale dahoam" lebt weiter! Der FC Bayern München hat auch das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale bei Bayer 04 Leverkusen gewonnen und steht verdientermaßen in der Runde der letzten Acht. Vom Double-Sieger kam über zwei Partien hinweg zu wenig."

Süddeutsche Zeitung: "Es war einmal ein Angstgegner. Leverkusen versucht alles, zeigt den Willen zur Aufholjagd und Trainer Xabi Alonso bringt sogar einen Stürmer. Doch am Ende liefern die Bayern eine souveräne Auftragsarbeit ab und ziehen mit einem 5:0 nach zwei Spielen ins Viertelfinale gegen Inter Mailand ein."

ran: "Final-Traum lebt: Bayern lässt Bayer abtropfen. Bezwingt Leverkusen auch im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals. Die Münchner dürfen nach dem 2:0-Erfolg weiterhin vom Finale Dahoam träumen."

Internationale Stimmen:

BBC (England): "Harry Kane schrieb Geschichte, als Bayern München mit einem Sieg gegen Bayer Leverkusen den Einzug ins Viertelfinale der Champions League perfekt machte. - Der Stürmer erzielte in der 52. Minute aus kurzer Distanz seinen zehnten Treffer in Europa in dieser Saison, mehr als jeder andere englische Spieler in einer einzigen Saison in der Geschichte des Wettbewerbs."

Marca (Spanien): "Bayern sichert sich mühelos das Viertelfinale - Leverkusen nie in der Nähe eines Comebacks."

El Mundo Deportivo (Spanien): "Kane lässt Bayer auch bei Leverkusens Wunderversuch keine Chance."

Sport (Spanien): "Alonso zurück in der Realität."

L'Equipe (Frankreich): Bayern zweifelte nie. Es hätte eines Wunders bedurft, einer Meisterleistung, aber es war ein ruhiger Abend, und das war alles, was der FC Bayern München wollte."